Regatas Corrientes rumbo a Oberá para su regreso a la Sudamericana

Miércoles, 05 de octubre de 2022

Regatas Corrientes tiene todo listo para su regreso al plano internacional, donde debutará el viernes frente a Baurú.



Faltan dos días para que el Club de Regatas Corrientes retorne a una competencia internacional, donde jugará la Liga Sudamericana de Baloncesto. El debut del equipo del parque Mitre será el viernes 7 de octubre desde las 19 horas frente a Baurú de Brasil.



Recordemos que el Remero integra el Grupo B, cuadrangular que se disputará en el estadio Luis Augusto Derna en Oberá. Allí se medirá con Baurú, Pichincha de Bolivia, y finalmente con el anfitrión, Oberá Tenis Club.



La delegación partirá rumbo a la ciudad misionera el miércoles a las 14:30 horas. El jueves tendrá su primer entrenamiento en la tierra colorada, para luego debutar en la competición el viernes frente al duro equipo brasileño de Baurú.



El Club de Regatas estará bajo la dirección técnica de Fernando Tulo Rivero, quien será asistido por Fernando Calvi y Diego Checenelli. En la delegación estará también el preparador físico Julián Pruyas, el utilero Damián Lezcano, el jefe de equipo Mariano Arengo y el kinesiólogo Carlos Viñote.



Por su parte, la lista de jugadores que viajarán está conformada por Andrés Jaime, Marco Giordano, Tobías Franchela, Felipe Pais, Juan Cruz Scacchi, Charles Hinkle, Pablo Espinoza, Joaquín Marcón, Facundo Piñero, Alejandro Diez, Mogga Lado y Enrique Medina.



Todos los partidos se podrán ver en vivo a través del canal oficial de youtube de la Liga Sudamericana de Baloncesto.



Recordemos que, se jugará todos contra todos en esta primera instancia, donde los dos que queden clasificados primeros avanzarán al Final 8.



El certamen ya dio inicio el pasado fin de semana con el Grupo A jugado en Colombia, donde avanzaron el Club San Martín y Titanes de Barranquilla, el equipo local.



Fixture:



Viernes 7 de octubre



19: Regatas Vs Baurú



22: Oberá Tenis Club Vs Pichincha



Sábado 8 de octubre



19: Pichincha Vs Regatas



22: Oberá Tenis Club Vs Baurú



Domingo 9 de octubre



19: Baurú Vs Pichincha

22: Oberá Tenis Club Vs Regatas