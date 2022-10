La inteligencia de EEUU asegura que Ucrania tuvo que ver con la muerte de Duguina

Miércoles, 05 de octubre de 2022

La comunidad de inteligencia de EEUU y varios funcionarios dan por seguro que Ucrania estuvo detrás del atentado en el que murió Darya Dugina, la hija del filósofo y dirigente ruso Aleksandr Dugin, cercano al presidente Vladimir Putin.



Fuente de la inteligencia de EEUU citadas por la televisora CNN y el diario The New York Times señalaron que la voladura del auto en el que viajaba Dugina “fue autorizada por elementos dentro del gobierno ucraniano”, aunque no está claro si el presidente Volodimir Zelenski sabía del plan.



Según las publicaciones, Washington no supo antes del atentado y tampoco tiene certeza acerca de quién ordenó puntualmente el asesinato.



La información, con todo, parece coincidir con la mirada de las autoridades rusas de que el atentado con coche bomba fue "planeado de antemano".



Rusia acusó entonces a ucranianos de ser responsables del ataque, lo que Kiev negó rotundamente después de la explosión.



El 20 de agosto, una bomba colocada bajo el vehículo que conducía cerca de Moscú mató a Duguina, una periodista y politóloga de 29 años, hija de Duguin, a quien medios occidentales describen a menudo como "cerebro" o uno de los mentores ideológicos del presidente Putin.



Duguin es uno de los filósofos que popularizó el concepto de "Nueva Rusia", que el Gobierno de Putin había usado para justificar la anexión de la península de Crimea, en 2014, y su apoyo a las milicias locales alzados en armas en el este de Ucrania desde ese mismo año.