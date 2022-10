Amplio apoyo en la ONU al reclamo argentino por las Islas Malvinas

Martes, 04 de octubre de 2022

El tema se trató en la primera sesión del Debate General conjunto sobre temas de descolonización de la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General.





El reclamo argentino para que el Reino Unido reanude las negociaciones bilaterales para resolver la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes obtuvo un amplio apoyo internacional, en la primera sesión del Debate General conjunto sobre temas de descolonización de la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), informó el Palacio San Martín.



El respaldo de los otros Estados miembros en la denominada "Cuarta Comisión" fue en respuesta a la posición presentada en ese ámbito por la Argentina en relación a la disputa por la soberanía en el Atlántico Sur.



La postura argentina



Según informó un comunicado de la Cancillería argentina, la Representante Permanente ante las Naciones Unidas, embajadora María del Carmen Squeff, expuso los fundamentos que sustentan los derechos argentinos y reiteró la invitación al Reino Unido a resolver pacíficamente la disputa de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General.



En su exposición, la embajadora Squeff subrayó que la negativa británica a reanudar las negociaciones "no encuentra fundamento en el derecho internacional", ya que "en la cuestión de las Islas Malvinas nos encontramos con un territorio colonizado por el Reino Unido, sin que haya un pueblo sujeto a las subyugación, dominación o explotación colonial".



La representante argentina llamó la atención sobre las "acciones unilaterales" desarrolladas por el Reino Unido en el área en disputa, que incluyen la "exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables" en el área y una "desproporcionada" presencia militar que resulta completamente injustificada "ya que todos los Gobiernos democráticos de la Argentina han reafirmado su decisión de resolver la controversia exclusivamente por medios pacíficos".



En ese contexto, reiteró el interés del Gobierno argentino en los "buenos oficios" del secretario General de las Naciones Unidas para asistir a las partes en la disputa de soberanía y reanudar las negociaciones.



Por su parte, el embajador de Ecuador, interviniendo en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), recordó el "interés permanente" de los países de la región en que la Argentina y el Reino Unido "reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa", indica el comunicado oficial.



En ese sentido, informó sobre el mandato de los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad a su Presidencia Pro Tempore de que solicitara al secretario General la renovación de sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios sobre el tema y destacó la permanente "actitud constructiva y disposición del Gobierno argentino para alcanzar, por la vía de las negociaciones, una solución pacífica y definitiva a esta anacrónica situación colonial en suelo americano".



El representante de Uruguay, en nombre de Mercosur y países asociados, reiteró el apoyo del bloque a los derechos argentinos y señaló que "la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial de las Islas es la solución pacífica y negociada de la controversia entre las dos partes".



Asimismo, advirtió que resultaba "imprescindible que el Reino Unido pusiera fin a la exploración y explotación de recursos naturales y que se abstuviera de promover ejercicios militares en la zona disputada" y reiteró el reconocimiento al "derecho que le asiste a la República Argentina de emprender acciones legales, con pleno respeto del Derecho Internacional, contra las actividades no autorizadas en dicha área".



Durante la sesión hubo numerosos pronunciamientos: además de Ecuador y Uruguay, tomaron la palabra Nicaragua, México, Guatemala, Perú, Brasil y Panamá, quienes se manifestaron a favor de los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



El comunicado del Palacio San Martín, subraya el "agradecimiento" del Gobierno argentino a "todos los miembros de la comunidad internacional que se han pronunciado y se pronunciarán a lo largo del debate de la Cuarta Comisión en respaldo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido como único modo de poner fin a la anacrónica situación colonial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".



El debate sobre descolonización de la Cuarta Comisión continuará la semana próxima y se esperan más intervenciones en relación con la cuestión de las Islas Malvinas en respaldo de los derechos argentinos y de la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.



En tanto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, destacó el apoyo recibido por la Argentina en el tratamiento de la Cuestión Malvinas en la Cuarta Comisión y agradeció el trabajo de la Representación Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, a cargo de la Embajadora Squeff.



"La cuestión de las Islas Malvinas fue el centro de atención en la sesión de apertura del debate sobre descolonización de la Cuarta Comisión (Asamblea General de la ONU) donde la Argentina recibió un amplio respaldo a sus derechos de soberanía", escribió Carmona en su cuenta de Twitter.



En junio de este año, el Comité Especial de Descolonización, órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó una nueva resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas en la que reiteró el llamado a la Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía.



A su vez, el tema estuvo presente en la Asamblea General celebrada en septiembre, oportunidad en la que el presidente Alberto Fernández reafirmó los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y reiteró la disposición para retornar a la mesa de negociaciones con el Reino Unido.