Lomas de Vallejos: se secan las napas y profundizan las perforaciones para tener agua

Martes, 04 de octubre de 2022

Marisa Roxana Chejovick es la intendenta de Lomas de Vallejos y contó a Cadena de Radios los problemas que actualmente atraviesan por la sequía y la falta de agua en las napas.



Justamente este martes se reunieron con habitantes del paraje Costa Sud Maloyas y allí se deben “renovar el sistema de mangueras y bajadas de agua. la semana que viene vamos a comenzar las obras y vamos a poner un encargado que se encargue de la zona . Son 25 casas beneficiadas”, dijo.



Contó en ese sentido que atraviesan un problema bastante grave con la falta da agua porque “no comienza todavía el verano y están muy bajas las napas de agua. Bajísimas están. Prácticamente tenemos nada de agua natural”



Agregó que “estamos rodeados de esteros y lagunas; las lagunas grandes nunca se secaron pero si bajaron mucho el nivel. Todas las zonas están secas. Estamos haciendo trabajos de aguadas y con el Ministerio de Produccción más de 50 perforaciones”.







No obstante la sequía, “preparamos la tierra para sembrar a 200 productores con aradas. Están esperando una gotita de agua para sembrar y no recuperamos la sequía del año pasado, es más fuerte”.



Contó en ese sentido que las perforaciones que se están secando “están a más de 20 metros y ahora debemos ir a 30 metros para abastecer. También hacemos limpieza de aguadas y aguadas nuevas. No hay agua.







Obras







En otro orden de cosas comentó que se trabaja en a urbanización del pueblo. “Estamos haciendo las calles que nos faltan porque se lotearon muchos terrenos, está por extenderse el pueblo. Con muchos proyectos próximos a inaugurar como un Cajero Automático que no contábamos en la localidad y nos va a beneficiar mucho porque nos teníamos que trasladar a Caa Catí o a San Luis del Palmar”.



Además “bajamos una extensión áulica para chicos especiales y hacemos arreglos de escuelas, que incluye una refacción completa la escuela primara y secundaria”. Informó además que se está por re enripiar 25 km de la ruta 75 y que cuentan con 20 viviendas para empezar a construir: son 10 EPA (Invico) y 10 Oñondivé.