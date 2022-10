"Hay acuerdo en Diputados para aprobar el proyecto de la Ley Procesal Penal Juvenil"

Martes, 04 de octubre de 2022

Así lo afirmó a Cadena de Radios, Diputado Javier Sáez quien además es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y formó parte de la comisión redactora del proyecto de la Ley Procesal Penal Juvenil.



“Fue un arduo trabajo de todos los sectores que entienden en la materia. Se pudo plasmar con una mirada socioeducativa que es lo más importante en este sentido”, aseveró el legislador.



Dijo además que “se transforma en proyecto y se abre la participación en distintos sectores que no estuvieron en la redacción del anteproyecto. Vamos a dar participación a los distintos actores”.







Durante la semana se va a dar forma al proyecto y ya la semana entrante se dará ingreso al proyecto formal a la Cámara Baja “y lo vamos a trabajar en las comisiones; tenemos la intensión de que se apruebe antes de que finalice el período legislativo”, aseveró el legislador.



Aseguró que en Diputados hay acuerdo para aprobar la normativa. “En diputados si hay acuerdo no se si en Senado”, pero “acá hay una laguna jurídica, esto es necesario. Hay un apuro por sacar la ley”.



Dijo además que ele anteproyecto es “un código que va a ser rápido ágil, se incorpora el juicio abreviado, juicio por jurado, la mediación con distintos tipos de institutos”.



No obstante advirtió un debate sobre la competencia de los jueces que entenderán las causas ya que en la capital provincial existen jueces y secretarías de menores, pero no así en el interior provincial.



“Algunos operadores judiciales entienden que deben participar todos y otros que entienden que deben ser exclusivamente jueces penales juveniles específicos”, detalló.



Si bien contó que existe un acuerdo con el Superior Tribunal de Justicia para que se vayan creando las instancias específicas lo presupuestario también influye. “Hay acuerdos de que se vayan creando distintos tribunales penales juveniles, va a ser específico el fuero”, dijo.