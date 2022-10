San Cosme anunció su 1ª Feria Departamental del Libro

Martes, 04 de octubre de 2022

En la sede del Instituto de Cultura, se realizó esta mañana el lanzamiento oficial de la 1ª Feria Departamental del Libro de San Cosme, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en la plaza de la mencionada localidad.

Encabezó la presentación, el presidente de dicho organismo, Gabriel Romero, acompañado por la intendenta, Giovanna Morales Maciel, la responsable de la Biblioteca Popular de San Cosme, Marina Montiel y el titular de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Corrientes, Avelino Núñez, quienes ofrecieron los detalles principales del evento.



Cabe señalar que el Instituto de Cultura junto al municipio de San Cosme y el Ministerio de Cultura de la Nación, acompañan de manera decidida la realización de esta Feria del Libro que contará con la presencia de artesanos y el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), a través de un stand de escritores correntinos.



Gabriel Romero ratificó en la ocasión el compromiso del Gobierno de Corrientes de apoyar a las ferias del libro municipales que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia apuntando a promover la lectura y visibilizar a los autores locales. “Tenemos en Corrientes alrededor de 20 Ferias de este tipo y todas son importantes para difundir nuestra cultura, costumbres y tradiciones”, enfatizó.



Serán tres días de jornadas literarias acompañadas de música, libros, teatros, talleres de chamamé y guaraní y además por una Feria de Emprendedores de localidades vecinas.



Asimismo, se informó que tanto el municipio local como los adyacentes, dispondrán de los respectivos transportes para que los alumnos de escuelas rurales puedan asistir a la feria y ser parte de las jornadas.



Bajo el lema “San Cosme, legado de identidad artística”, la apertura de la Feria del Libro, con el correspondiente corte de cintas será el jueves 13 de octubre a las 10, oportunidad en la cual la bienvenida estará a cargo de la profesora Marina Montiel, presidenta de la Bilblioteca Popular San Cosme, a cargo de la organización del evento.



También asistirá a la jornada inaugural el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, quién expresará unas palabras, al igual que la intendenta local, Giovanna Morales Maciel y el titular de la Sociedad Argentina de Escritores en Corrientes, Avelino Núñez.



De acuerdo al variado programa dado a conocer, las actividades arrancarán en cada jornada a las 10, siempre en la plaza de San Cosme y el cierre de las mismas serán a las 18.30 con Cine Móvil y luego a las 20 con velada artística en donde la música y el chamamé no faltarán en la tierra que vio nacer a Mario del Tránsito Cocomarola y a los hermanos Barrios.



Precisamente, el jueves 13, el profesor Juan Pedro Zubieta ofrecerá una charla denominada “El Cocomarola que no conocemos”.



También, el transcurso de la Feria se realizará un homenaje a la figura de «Janu» López, escritor, dramaturgo y delegado de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) en la década del 80 y ex alumno de la Escuela Regional, de la Capital correntina.



Serán protagonistas de la Feria una amplia gama de escritores, entre ellos, Nily Yaeguer Bullón, Myrna Neumann de Rey, Ángel Ramón Mántaras, Ani Ron, Dalia de Jesús Romero, Yany Zimmerman, Mario Llanderal, Gloria Pino Cuadros, Nilda Sena, Daniela Ortellado, entre otros. En tanto, la escritora Sarita Mónica Antonia presentará el libro “Luz de Malvinas”, acompañada por un Ex Combatiente.