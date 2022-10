Anuncian el pago del plus de $20.650 en Corrientes Martes, 04 de octubre de 2022 El gobernador Gustavo Valdés confirmó los días de pago del Adicional Remunerativo Mensual de octubre; el cronograma se ejecutará desde este miércoles 5 al próximo jueves 13.

Según adelantó el Mandatario correntino, el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $20.650 de octubre, comenzará este miércoles 5, día que percibirán los agentes de la administración pública provincial –activos, jubilados y pensionados- con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



El pago continúa este jueves 6, fecha que cobrarán los agentes con DNI finalizados en 2 y 3.



El cronograma de pago de este Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) continuará el martes 11, para documentos terminados en 4 y 5, pero este tramo estará disponible a través de los cajeros del Banco de Corrientes SA desde el viernes 7.



El miércoles 12, será el turno de los DNI terminados en 6 y 7; y finalizará el jueves 13, para los documentos con números 8 y 9.



Con el pago de este beneficio, el Gobierno de Corrientes invierte unos $1.700 millones. Cabe destacar que, además, con la liquidación del Plus de Refuerzo de $10 mil, la Provincia volcará otros $860 millones, y finalmente, con los haberes de este mes, también, inyectará otros $8.600 millones.



Al finalizar octubre, la Provincia acumulará una inversión salarial mensual de unos $11 mil millones.