Diego Vadell: "Me saco la mochila de candidato" Martes, 04 de octubre de 2022 En comunicación telefónica habló en Cadena de Radios, el director técnico de San Martin de Corrientes, Diego Vadell, explicando sobre la actualidad de sus dirigidos lo que viene en la Liga Sudamericana y su fututo en la Liga Nacional de Básquet. Diego Vadell, “el primer partido perdimos por un punto y pensamos que se nos complicaba la clasificación a la siguiente ronda.” A lo que agregó, "fuimos de menor a mayor en cuanto a nuestro juego, sobre todo en el ataque.”



“Nosotros somos un equipo que tratamos de ser muy solidarios en ofensiva, tratar de tomar buenas decisiones a la hora de atacar y ser sólidos en defensa.” declaro Vadell.



El tecnico de San Martín de Corrientes, "no tratamos de pensar para que estamos, sino que tratamos de estar concentrados, partido por partido. Además, como equipo, nos manejamos con tranquilidad y tratamos de desarrollar nuestro juego.”



De esta manera, pasó el primer cuadrangular clasificatorio de la Liga Sudamericana de Básquetbol y San Martín se quedó con el grupo 1 que se jugó en Colombia, más precisamente en Barranquilla. Esa actuación le permitió al equipo correntino avanzar a la siguiente fase y quedar entre los ocho mejores de la competencia.



En el debut, San Martín perdió frente a la Liga Sorocabana de Brasil 69 a 68. En la segunda jornada venció a Punto Rojo de Ecuador 83 a 76 y cerró su participación frente a Titanes de Barranquilla con una contundente victoria 82 a 65.



Partidos de octubre



Sábado 8 de octubre

San Lorenzo vs. Comunicaciones



Lunes 10 de octubre

Argentino vs. Comunicaciones



Miércoles 12 de octubre

Regatas vs. Instituto



Viernes 14 de octubre

Comunicaciones vs. Independiente de Oliva

San Martín vs. Instituto



Sábado 15 de octubre

Regatas vs. Peñarol



Lunes 17 de octubre

San Martín vs. Peñarol



Martes 18 de octubre

Comunicaciones vs. Quimsa



Viernes 21 de octubre

Regatas vs. Gimnasia



Domingo 23 de octubre

San Martín vs. Gimnasia



Lunes 24 de octubre

Comunicaciones vs. Instituto



Miércoles 26 de octubre

Regatas vs. Obras



Jueves 27 de octubre

Riachuelo vs. San Martín



Sábado 29 de octubre

Comunicaciones vs. Regatas

Quimsa vs. San Martín



Lunes 31 de octubre

Oberá vs. Regatas

Olímpico vs. San Martín.