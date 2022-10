Revelaron cuáles son las "correcciones" que Rossi quiere hacerle a la oferta de Boca: "Para él es una barbaridad"

Martes, 04 de octubre de 2022

El Consejo de Fútbol quiere que el arquero extienda su contrato con el club. Todos los detalles.



¿En qué quedó la situación de Agustín Rossi en Boca? Hace algunas semanas se supo que se reflotó el interés del Consejo de Fútbol en charlar con el arquero para llegar a un acuerdo y firmar la renovación de su contrato. Después de una primera negociación que no llegó a buen puerto, ahora la idea de ambas partes es lograr un final feliz.



Sin embargo, para eso deben cambiar algunas cuestiones importantes. Según informó Leonardo Paradizo en "ESPN F12", el acuerdo es posible con varias modificaciones. "Tengo datos concretos de lo que quiere Rossi. Correcciones que se deben hacer para que Rossi acepte la oferta", comentó en primera instancia.



"El primer punto es económico. Él cobrará a dólar oficial y Boca le exige que se haga cargo de los impuestos. Sin hablar de números, a Rossi le quedaría un 25% del dólar blue", explicó el cronista. Y añadió: "En cuanto a la extensión, Boca le ofreció cuatro años y medio y Rossi quiere dos. Como mucho, se estira a tres".



"La tercera cuestión es la cláusula. La del nuevo contra es de 18 millones de euros y para Rossi es una barbaridad. Él por la mitad de eso, arregla", sostuvo Paradizo. Y aseguró: "Si Boca no se acerca a esto, Rossi se va". Por su parte, Martín Costa aportó: "Lo que quiere hacer Riquelme es dejar correr estos partidos, que se defina todo y después juntarse. Porque si te juntás ahora y no arreglás, trasciende, hay malestar y se genera una situación sin sentido".