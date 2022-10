Marioni realizó un balance de su gestión como DT de Boca Unidos Martes, 04 de octubre de 2022 "Más allá de que nos quedamos afue­ra de la clasificación, es sumamente positivo", afirmó el comandante auri­rrojo, que aún no definió su futuro. El entrenador de Boca Unidos, Roberto Marioni, analizó su gestión, tras ha­ber mantenido la plaza en el Federal A, aunque ya sin chances de clasificar al re­ducido.



"Si analizamos nuestra gestión, el balance es suma­mente positivo. Más allá de que nos quedamos afuera de la clasificación, no nos olvi­demos de que agarramos un plantel golpeado, diezmado. Hubo partidos que arranca­mos ganando y terminamos perdiendo, como los dos en Salta; no pudimos sostener el de Racing de Córdoba -eran dos puntos-, también erramos el penal en Concep­ción del Uruguay, y era otro punto; y después, el de Gim­nasia y Tiro nos dejó tristes porque después ves las repe­ticiones y los dos goles eran nulos, el nuestro era válido", afirmó una vez concluido el partido (sin goles) contra At­lético Paraná.



Justamente con respecto a ese enfrentamiento, don­de Boca Unidos no pudo quebrar al colero de la ta­bla, analizó: "Sabíamos que Paraná iba a venir a dejar la vida, que jugábamos contra un equipo que necesitaba imperiosamente ganar. Tu­vimos nuestras oportuni­dades en el primer tiempo, pero estuvimos impreci­sos, sobre todo en mitad de cancha. No hacíamos bien los repliegues, no salíamos en velocidad, entonces nos costó el partido".



Y en la misma línea, con­tinúo: "Fue un partido en el que tratamos de cuidar la pelota, de salir con juego asociado, pero no pudimos concretar. La verdad es que Lucas (De León) estuvo muy bien; al intentar atacar nos desprotegimos y Lucas nos ayudó, estuvo muy bien".



Al ser consultado sobre su futuro en el conjunto aurirrojo, Marioni, que fue llamado varias veces para ocupar el interinato, afirmó: "No hemos hablado para nada: teníamos la ilusión de ganar hoy y esperar los re­sultados, pero con tranqui­lidad pienso que hay que re­construir el plantel. Hay que reconstruirlo desde algunos rendimientos que se espera­ban más altos y que no apa­recieron en todo el año. Les hemos dado posibilidades a todos. Hemos hecho debu­tar a Barrios y a Lovato; he­mos llevado al banco a Juan­cito González; hemos dado oportunidades a jugadores que se recuperaron de lesio­nes, como Ataliva y Ramiro (Schweizer) y Matías Espín­dola. La comisión directiva tendrá que hacer un balance y fijar objetivos, y a partir de ahí nos sentaremos a con­versar sin ningún problema. Somos soldados del club y estamos siempre dispuestos a ayudar".



En la próxima fecha Boca Unidos visitará a Sportivo Las Parejas.