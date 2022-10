Rafael Nadal y Carlos Alcaraz hacen historia en el tenis

Lunes, 03 de octubre de 2022

Con el acceso de Nadal al segundo puesto luego de 22 años dos tenistas de la misma nacionalidad están en las dos primeras posiciones. La última vez fue 7 de agosto de 2000 cuando los estadounidenses Andre Agassi y Pete Sampras ocuparon el 1 y el 2.



El español Rafael Nadal ascendió este lunes al segundo puesto del ranking mundial de tenis, lo que representa su mejor clasificación del año.



El máximo ganador de títulos de Grand Slam (22) desplazó de esa posición al noruego Casper Ruud, con quien se enfrentará en un partido exhibición en Buenos Aires, el próximo 23 de noviembre.

Nadal, de 36 años, ex número uno del mundo, no ocupaba el segundo lugar desde mayo de 2021 y su ascenso acentúa el dominio del tenis español, que tiene al joven Carlos Alcaraz como líder del escalafón.



Luego de tres semanas de que Alcaraz se convirtiera en el número 1 más joven en la historia tras su título del US Open, este lunes Nadal subió al segundo lugar, asegurando la primera vez desde el año 2000 que dos jugadores del mismo país integran el Top dos del ranking mundial.



La última vez que esto ocurrió fue el 7 de agosto del 2000, cuando el estadounidense Andre Agassi ocupaba primer puesto en el escalafón seguido por su compatriota Pete Sampras. Después de 22 años los dos primeros lugares vuelven a ser dominados por un solo país (España).

El "top ten" del ranking se ordena de la siguiente forma: 1) Alcaraz (España); 2) Nadal (España); 3) Ruud (Noruega); 4) Daniil Medvedev (Rusia); 5) Alexander Zverev (Alemania); 6) Stefanos Tsitsipas (Grecia); 7) Novak Djokovic (Serbia); 8) Cameron Norrie (Gran Bretaña); 9) Andrey Rublev (Rusia) y 10) Hubert Hurkacz (Polonia).



Los argentinos situados dentro de los 100 primeros puestos son: Diego Schwartzman (17°), Francisco Cerúndolo (29°, -2), Sebastián Báez (35°, +1), Pedro Cachín (59°, +1), Federico Coria (72°, -2) y Tomas Etcheverry (88°, -1).