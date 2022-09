Entregan equipamiento y uniformes a distintas dependencias policiales

Miércoles, 28 de septiembre de 2022

En la jornada hoy miércoles cerca de las 11:30 horas, en el patio central de la Jefatura de Policía, se llevó a cabo el Acto de entrega de equipamientos informáticos y de uniformes para personal policial de distintas dependencias de la Policía.



El acto estuvieron presentes el Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Buenaventura Duarte, el Sub Jefe de Policía el Comisario General Jorge Andrés Cristaldo, además de los Directores Generales Integrantes de la Plana Mayor Policial, Personal Superior y Subalterno de la Institución, jefes de Comisarias del Área Capital, invitados especiales y público en general.



El acto dio inicio con la invocación religiosa por parte del Capellán de la Institución, que bendijo los equipamientos que se encontraban en el exhibición en el patio central de la Jefatura de policía, siendo estos 20

computadoras de escritorio completas, 37 impresoras láser marca HP, 11 notebooks marca Asus, 11 proyectores marca Gadnic, 11 pantallas gigantes para proyectores, 150 uniformes para el personal de Policía Turística,

(chombas bermudas, medias, zapatillas) 60 uniformes para el personal administrativo del Sistema de Seguridad Integral 911 (Chombas, pantalón de vestir). Además de 3 pcs de escritorio y 1 impresora láser (para la dirección

General de seguridad vial de la Policía de Corrientes) Elementos provistos por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, siendo esta una importante inversión para que las dependencias que en esta oportunidad reciban estos

equipamientos puedan realizar un trabajo acorde a los tiempos que corren.



En esta oportunidad le fueron entregados 8 alcoholímetros y 3 computadoras completas de escritorio, y 1 impresora láser, entregados de manos del Sr. Ministro de Seguridad y Sub Jefe de Policía al Dtor. Gral. de Seguridad

Vial Crio Gral. Lic. Hernán Darío García.



Posteriormente entregaron equipamientos informáticos al Dtor. Gral. de Grupos Especiales Crio Gral. Miguel Tomas Ramírez y al Médico Del Valle Juez (para ser utilizados en la sección sanidad de esa dirección general)

Y para finalizar realizaron la entrega de uniformes al jefe de policía turística SubCrio. Lic. Daniel Eloy Sandoval.



Luego hizo uso de la palabra el Sr. Sub Jefe de la fuerza y luego el Sr. Ministro de Seguridad ambos reconocieron esta importante inversión para la compra de estos elementos en estos tiempos donde la economía vive una situación particular. Recordando además que varios de estos elementos serán entregados a diversas dependencias del interior y de capital respectivamente.