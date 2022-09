Boca va por las semifinales ante Quilmes en Mendoza

Miércoles, 28 de septiembre de 2022

El encuentro se jugará a partir de las 22 en el estadio Malvinas Argentinas. Si ganan los "Xeneizes", podría haber otra edición del superclásico en caso de que River supere a Patronato.



Boca Juniors, actual campeón de la Copa Argentina, enfrentará a Quilmes, de la Primera Nacional, en un partido válido por los cuartos de final de la edición 2022 del certamen que tendrá como escenario la provincia de Mendoza.



El encuentro se jugará a partir de las 22 en el estadio Malvinas Argentinas, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por la señal TyC Sports.



En el caso de que los "Xeneizes" avancen a semifinales, podría haber otra edición del superclásico, siempre y cuando River Plate elimine a Patronato en el partido que protagonizarán esta tarde en La Rioja por cuartos de final.



Boca, el más ganador de la Copa Argentina con cuatro títulos, logrados en 1969, 2012, 2015 y 2021, se instaló en cuartos de final luego de haber dejado en el camino a Central Córdoba de Rosario, Ferro Carril Oeste y Agropecuario, todos clubes del ascenso.



Quilmes, por su parte, se ubicó entre los ocho mejores del certamen tras haber eliminado a San Martín de Tucumán, Rosario Central y Deportivo Madryn.



El equipo "Xeneize" que dirige Hugo Ibarra atraviesa un muy buen momento ya que además de ser candidato a retener el título en la Copa Argentina, marcha segundo en la Liga Profesional cuando restan seis fechas para el final, con 39 puntos, dos menos que el líder Atlético Tucumán (41).



De todas maneras, Boca asumirá la eliminatoria ante Quilmes con bajas significativas y un sólo regreso importante, el del goleador Darío "Pipa" Benedetto, autor del tanto que le dio la victoria en el Superclásico por 1-0 en la Bombonera, el 11 de septiembre pasado por la fecha 18va. de la Liga Profesional.



Los que no jugarán son los defensores peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, y el lateral colombiano Frank Fabra, por estar en sus seleccionados en el marco de la fecha FIFA, mientras que tampoco lo harán por encontrarse lesionados el capitán Marcos Rojo y Nicolás Figal, ambos con molestias en las rodillas.



Quilmes no gana desde haca casi un mes, desde el 29 de agosto pasado cuando superó a Deportivo Morón por 2 a 1



Enfrente estará Quilmes, que cumple una campaña mediocre en la Primera Nacional y con apenas 43 puntos está prácticamente afuera del torneo reducido por el segundo ascenso que animarán los ubicados del puesto 2 al 13, tras la consagración como campeón de Belgrano de Córdoba el domingo pasado.



Quilmes no gana desde haca casi un mes, desde el 29 de agosto pasado cuando superó a Deportivo Morón por 2 a 1, luego perdió un partido y empató tres, el último como local ante Almagro (1-1).



El historial entre Boca y Quilmes es de 66 partidos, con 40 victorias de los "Xeneizes", apenas siete del "Cervecero" y 19 empates.



La última vez que se enfrentaron fue hace poco más de seis años, el 25 de septiembre de 2016 en la Bombonera, y Boca se floreó con una goleada por 4 a 1.



Los goles de Boca, que era dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto, fueron anotados por el "Pipa" Benedetto en tres ocasiones, y por Ricardo Centurión, mientras que para Quilmes marcó el santafecino Hernán Da Campos.