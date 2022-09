Lionel Messi: "Nos vamos de los Estados Unidos con mucha ilusión"

Miércoles, 28 de septiembre de 2022

Ante Jamaica, el capitán albiceleste llegó a 90 tantos y se metió en el podio de los tres máximos goleadores en selecciones nacionales detrás de Cristiano Ronaldo, con 117 conversiones en Portugal, y de Alí Daei con los 109 anotados por Irán.

Lionel Scaloni seguirá como director técnico del seleccionado argentino hasta el Mundial de 2026 tras llegar a un acuerdo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.



El dirigente de mayor cargo en el fútbol argentino confirmó la continuidad del entrenador mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter luego del cierre de la gira del seleccionado por Estados Unidos.



"Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!", escribió "Chiqui" Tapia en su perfil junto a una foto abrazado con Scaloni.



Dos títulos después de 28 años y la racha de imbatibilidad más larga de la historia, con 35 partidos invicto, sostienen la decisión de la AFA de respaldar el proyecto iniciado hace cuatro años por Scaloni.



Tapia anunció el acuerdo con Scaloni luego de las declaraciones del entrenador en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Jamaica por 3-0 en Nueva Jersey, donde había expresado su intención de continuar en el cargo.



"Tengo ganas de seguir ¿Quién no va a querer seguir en una selección como la Argentina? Con el presidente tengo la mejor relación. Estuvimos reunidos. Está encaminado y lógicamente hay cosas que aceitar. Pero las ganas están y más con la predisposición de un grupo que se brinda de esta manera", expresó Scaloni.



Minutos después, Tapia publicó ese mensaje y despejó las dudas que se habían instalado en torno a la continuidad del ciclo que comenzó en septiembre de 2018.



Si cumple el nuevo contrato, Scaloni podrá igualar la etapa de César Luis Menotti como DT del seleccionado que se extendió desde 1974 hasta 1982, con un total de 7 años, 8 meses y 18 días.

Lionel Messi siguió rompiendo marcas anoche en New Jersey con sus dos goles ante Jamaica que lo convirtieron en el tercer futbolista en la historia con más anotaciones (90) en selecciones nacionales, y de cara al Mundial de Qatar sostuvo en su cuenta de Instagram que se va de los Estados Unidos "con mucha ilusión".