En Garruchos, Valdés aseguró obras y se comprometió gestionar el paso fronterizo con Brasil

Martes, 27 de septiembre de 2022

La localidad de Garruchos se vistió de fiesta y celebró el 145° aniversario de su fundación, a través de un acto encabezado esta mañana por el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el intendente municipal, Marcelo Scotto.



En la oportunidad y a fin de apuntalar el desarrollo y crecimiento de la comuna, Valdés rubricó convenios para la construcción de 10 viviendas y de 10 cuadras de cordón de cuneta, como así también entregó subsidios a la municipalidad para gastos organizativos del aniversario, otro a la Asociación de Bomberos Voluntarios para financiar su equipamiento y el restante destinado a la terminación de obras de agua potable en zona rural.



Además, el gobernador se comprometió a gestionar la apertura de un paso fronterizo con Brasil, en el marco de un ambicioso proyecto que apunta a la futura construcción del puerto de Garruchos. También, aseguró la pavimentación del camino de acceso a la localidad.



Asimismo, el gobernador hizo el corte de cintas con el que inauguró la puesta en valor y restauración de la Plaza San Martín, obra ejecutada por la Provincia a través del ministerio de Obras Públicas.



Gobernador Valdés



Iniciando su alocución, el mandatario provincial hizo referencia a las distintas dificultades que tuvo que afrontar la Provincia, debido a la situación epidemiológica por Covid-19, y los diferentes focos de incendio acaecidos en enero y febrero pasado. En este marco, destacó la labor del personal de salud y de los docentes, por su arduo compromiso social.



Puntualizando en la situación ambiental, el Gobernador dio cuenta que desde la Provincia se han invertido $5mil millones “en nuestros productores para que obtengan más recursos, y no le cobramos ni un solo peso para que eso quede en sus bolsillos”, en referencia al impuesto inmobiliario.



“Este Gobierno cree en el hombre y la mujer de campo, por eso ayudamos a empresas y productores yerbateros de la zona, y debemos hacer una fuerte apuesta a los que impulsan la forestación y los que trabajan nuestra ganadería, porque no se sale de la pobreza con planes sociales”, continuó Valdés, instando a seguir “por el camino del trabajo y el estudio”.



Posteriormente, el titular del Ejecutivo se comprometió “a hacer lo que tengamos que hacer para concretar el Puerto de Garruchos, para así abrir un paso fronterizo con el Brasil”, a la vez que se refirió a otro tipo de obras y proyectos, como el acceso a la localidad, “generar la transversalidad para unir la Comuna con Virasoro y ejecutar la estación de Bomberos local”.



En este contexto, el Gobernador se mostró a disposición del Municipio y recordó a todo el pueblo que “desde el Gobierno provincial, siempre los tenemos presente”.



El acto



El acto se desarrolló en la Plaza San Martín y se inició con la presentación y el saludo del gobernador Valdés, del intendente Scotto y del Jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina a la Agrupación Especial 27 de septiembre.



Seguidamente, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Música del Ejército Argentino.



En la continuidad del acto, el intendente Scotto le entregó al gobernador Gustavo Valdés la respectiva resolución municipal declarándolo junto a su comitiva oficial, “Huésped de Honor” de la localidad.



Convenios y subsidios



Durante el acto Valdés firmó dos convenios con el Municipio. El primero de ellos, para la construcción de 10 módulos habitacionales por un monto de $15.000.000. El otro, destinado a la realización de 10 cuadras de cordón cuneta, cuya inversión será de $23.000.000.



También se entregaron subsidios para la organización de los actos de aniversario ($1.000.000), obras en la red de agua potable en zona rural ($1.000.000) y para la Asociación de Bomberos Voluntarios ($1.000.000).



Intendente Marcelo Scotto



“Nuestra historia no tendrá grandes mitos, pero está hecha con las vivencias de cada persona que llegó hasta aquí e hizo que el pueblo crezca”, comenzó diciendo el intendente Marcelo Scotto, sobre su municipio.



A la hora de enumerar sus obras como intendente, mencionó los avances en la red de agua potable, la extensión de la atención médica, la renovación de instalaciones eléctricas en edificios públicos y la puesta en valor de plazas y caminos.



Scotto hizo público su agradecimiento al gobernador Valdés, destacando el permanente apoyo, enfatizando a la vez que “nunca vuelvo con las manos vacías cada vez que voy a Corrientes a gestionar obras y demás”, y llamó a los vecinos a trabajar unidos para seguir creciendo.



Desfile



Como cierre, tuvo lugar el tradicional Desfile Cívico – Militar, realizado sobre Avenida San Martín, con la participación de efectivos de la Policía de Corrientes, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, Banda de Música del Ejército Argentino, Cazadores Correntinos y Granaderos a Caballos, Ex Combatientes en Malvinas, alumnos de establecimientos educativos y agrupaciones tradicionalistas.



Cabe destacar que presenció el Desfile, acompañando al gobernador Valdés, el ex presidente, ex embajador de Argentina en España y ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta.



Inauguración de la obra de puesta



en valor de la Plaza San Martín



Como parte de su agenda de actividades en Garruchos, el gobernador Gustavo Valdés, con el tradicional corte de cintas, dejó inaugurada la obra de restauración y puesta en valor de la plaza San Martín, epicentro de los actos centrales por el 145° aniversario de la localidad



La misma fue ejecutada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, bajo la supervisión técnica de su Unidad de Coordinación de Proyectos.



En dicho paseo céntrico, demarcado por las calles Luis Scotto, C. Flores, Malvinas Argentinas y la avenida San Martín, que cuenta con alrededor de 15 mil metros cuadrados, se construyeron senderos perimetrales y diagonales, como así también veredas internas, dentro del plan de su jerarquización.



También se realizó nuevo solado en senderos principales, secundarios y central, de cemento alisado y debidamente acondicionado con mobiliario urbano, bancos y basurero, además de proveerse de una nueva iluminación con tecnología led.



Además, se incorporaron luminarias peatonales mejorando las condiciones de seguridad en toda la zona.



Presencias



Asistieron al acto, junto al gobernador Valdés, los ministros, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez y de Industria, Mariel Gabur, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, autoridades comunales, representantes de fuerzas de seguridad, docentes, alumnos y vecinos.