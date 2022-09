Se agotaron las entradas para los partidos de Argentina en Qatar 2022 Martes, 27 de septiembre de 2022 Los aficionados que pudieron ingresar al portal de ventas de la FIFA, tras varias horas de espera virtual desde de las 6 de la mañana, se encontraron con esta imposibilidad para los tres partidos de la Argentina en el Grupo C.

La FIFA abrió este martes la tercera y última etapa de venta de entradas para el Mundial de Qatar y los tickets para los tres partidos del seleccionado argentino de fútbol en la fase de grupos están agotados.



Los aficionados que pudieron ingresar al portal de ventas de la FIFA luego de varias horas de espera a partir de las 6 de la mañana de este martes se encontraron con la imposibilidad de comprar entradas para los tres partidos de la Argentina en el Grupo C.



Mediante las redes sociales, los hinchas de la "Scaloneta" publicaron las capturas de pantalla de la web oficial (FIFA.com/tickets) con la leyenda de "No disponible actualmente" para los partidos ante Arabia Saudita, México y Polonia.



Los tickets para los primeros dos partidos, según el Comité Organizador local, ya estaban agotados y ambos serán en el estadio Lusail, el de mayor capacidad del Mundial con 80 mil espectadores.



La poca disponibilidad que había en esta fase de venta estaba en el tercer encuentro contra Polonia, que se jugará en el Estadio 974 el 30 de noviembre, pero la ilusión duró apenas unas horas.



De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi se convirtió en el primer seleccionado en agotar todos los tickets de categorías menores (hay disponibles con el servicio Hospitality) para los partidos de la fase de grupos de la primera Copa del Mundo que se disputará en Medio Oriente.



De acuerdo a los usuarios que pudieron ingresar al portal, tampoco hay disponibilidad para la final del 18 de diciembre en Lusail.



Sí hay vacantes para el partido inaugural entre Qatar y Ecuador; y para los partidos de octavos y cuartos de final.



La Embajada Argentina en Qatar calcula que habrá un mínimo de 25 mil personas que viajarán a Doha pero ese número posiblemente se extenderá a aproximadamente 40 mil.



Según el último reporte oficial de la FIFA tras el cierre de la segunda etapa de venta, se habían vendido 2,45 millones de entradas y la Argentina figuraba como uno de los diez países con mayor demanda.



El anfitrión Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Brasil y Alemania completan el listado de países que más entradas adquirieron.



En esta última fase, que durará hasta que finalice el torneo, las entradas se asignarán por orden de solicitud y se confirmarán de inmediato tras el pago.