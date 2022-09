Las fotos de los avances en las obras del Monumental: el nuevo túnel y las butacas grises antivandálicas Martes, 27 de septiembre de 2022 River Plate no se detienen y siguen adelante en la renovación completo y ampliación del estadio Monumental, el cual pasará a ser el recinto deportivo perteneciente a un club de fútbol con más aforo de toda Sudamérica: 81 mil espectadores.

El Antonio Vespucio Liberti se convertirá en la primera cancha del país en ostentar cuatro bandejas, tras la creación de un nuevo anillo inferior en donde antes se encontraba la pista de atletismo. Esto, además, permitirá que los aficionados queden aún más cerca de la acción. Este martes Infobae fue invitado a recorrer el Monumental para ver con lujo de detalle los principales avances.



Esta primera etapa de las reformas, que costará aproximadamente 20 millones de dólares, está enfocada en la creación de tres de las cuatro tribunas inferiores: Sívori, Centenario y San Martín. La Belgrano, en cambio, se realizará en la siguiente fase, ya que primero se deberá realizar la mudanza del Instituto River Plate (será cercano a la zona del SUM y la pileta). Tiene prevista su finalización para febrero de 2023.



Dentro de esta importante metamorfosis, uno de los cambios más llamativos por estos días en el Antonio Vespucio Liberti es la colocación de las primeras butacas en la zona de la tribuna San Martín y la retirada de las antiguas de madera (eran de la época del Mundial Argentina 1978) en la Sívori baja, sector que una vez finalizada la etapa 2 de las obras pasará a ser un sector popular, al igual que la futura Sívori baja inferior y las Centenario baja y baja inferior.



Así lucen las nuevas tribunas bajas inferiores del Monumental



Con la nueva distribución, el 29 por ciento serán populares y el 71 serán plateas. De esta manera, luego quedarán las plateas bajas laterales, las San Martín y Belgrano y todo el anillo de plateas medias. En el caso de Centenario y Sívori, esas plateas no tendrán conexión con las populares.



Aunque aún no lo informaron de manera oficial, la principal idea de la comisión directiva del club de Núñez es que los viejos asientos de madera sean donados a la Fundación River, que le dará un fin benéfico a lo recaudado. Serían subastadas en la tradicional cena anual.



“Somos conscientes y escuchamos al hincha, pero hay cuestiones técnicas. Los nuevos estadios van hacia colores oscuros por la durabilidad y el gris tiene que ver con River también. El rojo se vuelve rosa en un lapso aproximado a los cinco años, mientras que el blanco no es recomendable al no un estadio techado”, justificó el presidente Jorge Brito. También comenzaron a verse cambios significativos en la construcción del túnel único.



Las nuevas butacas grises de River Plate son rebatibles y antivandálicas (Roberto Almeida)



A unos metros, sobre la calle interna de Sáenz Valiente, también comenzaron las reformas para un nuevo nivel del estacionamiento interno, el cual estará ubicado sobre Figueroa Alcorta. Además contará con un acceso techado peatonal en planta baja hacia el estadio. Por consiguiente, se añadirán unas 227 cocheras.



En la siguiente fase quedará contemplada la ejecución de dos niveles más de estacionamiento (serán unas 402 nuevas cocheras), pasando de este modo a los cinco niveles. También un nuevo puente peatonal en nivel superior, con conexión a palcos. El Antonio Vespucio Liberti pasará a contar con una capacidad final para 1141 automóviles.



La semana pasada el club también anunció de manera oficial la decisión e inicio de la mudanza del Instituto River dentro de las instalaciones del Millonario. “Iniciamos las obras del Instituto River Plate. Una obra que hemos soñado durante mucho tiempo y por suerte hoy se puede hacer realidad. Vamos a estar iniciando una obra de 4.000 metros cuadrados, una obra que va a poder albergar a todo el primera, el secundario, como así también al jardín de infantes de River”, manifestó el presidente. Estará ubicado en el área que hoy está libre entre el SUM del Club y Casa River, con ingreso exclusivo por la calle Sáenz Valiente.



River Plate pasará a tener un túnel único (Roberto Almeida)



Vale destacar que esta obra permitirá que se avance sin inconvenientes en las reformas que se iban a realizar en la zona de la tribuna Belgrano. Dentro del proyecto sobresalen la creación de 30 aulas para el nivel inicial, primario, secundario y terciario; como también dos salas multiuso.



EL DETALLE DE LAS OBRAS:



Fase 1:



- Nuevas tribunas bajas inferiores en el sector Sívori, San Martín y Centenario.



-Cambio de butacas: retiro de butacas existentes, impermeabilización, nuevas circulaciones y colocación de nuevas butacas rebatibles de primera, calidad según norma FIFA, en tribunas San Martín baja inferior, superior, media y hospitality; Belgrano baja superior, media, hospitality y palcos; Centenario media y palcos. Se completará un total de 17.157 nuevas butacas para esta fase.



-El sector Prensa contará con nuevos pupitres en la tribuna Belgrano media (247 puestos).



-30 palcos en Centenario media y un restaurant de 700 metros cuadrados con vistas al barrio River y campo de juego, con nuevas circulaciones y revestimientos.



-Nueva circulación y revestimientos en palcos en la tribuna Belgrano.



-Nuevas cocheras: nuevo nivel de estacionamiento y acceso techado peatonal en planta baja hacia el Estadio. Se sumarán 227 cocheras.



-Ampliación del Paddock San Martín, ya que se pasará de 200 a 500 metros cuadrados.



- Nuevo vestuario de árbitros.



-Nuevo sector de control antidoping.



-Ampliación del sector gastronómico en San Martín media



-Nuevo sistema de audio en el Estadio.



-Nuevo Departamento Médico en planta baja de la tribuna Centenario.



River Plate pasará a tener una capacidad para 81 personas (Roberto Almeida)



Fase 2:



-Nueva tribuna baja inferior Belgrano.



-Cambio de butacas e impermeabilización en las tribunas Belgrano baja inferior; Sívori media y palcos; San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori altas. Se cambiará un total de 40.565 butacas, completando la totalidad del Estadio.



-Creación de 46 palcos en la tribuna Sívori.



-Ejecución de dos niveles más de estacionamiento. De este modo se pasará a contar con 402 nuevas cocheras, completando los cinco niveles de estacionamiento y un nuevo puente peatonal en nivel superior, con conexión a nivel de palcos. Tendrá una capacidad final para 1141 automóviles.