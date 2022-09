Peligra la cadena de suministros en el Reino Unido por un paro de portuarios Martes, 27 de septiembre de 2022 La propuesta no fue aceptada por el 82% de los trabajadores del puerto de Felixstowe, el más grande e importante del Reino Unido, y se suma la huelga en el puerto de Liverpool. En total afectaron al 60% de la capacidad portuaria de contenedores.

Los trabajadores del mayor puerto de contenedores del Reino Unido, Felixstowe, rechazaron por mayoría la propuesta salarial y retomaron este martes una huelga iniciada en agosto, en medio de de gran preocupación por la posible ruptura de suministros en el país que ve multiplicarse las protestas contra la inflación.



La semana pasada, la gerencia de Felixstowe Dock and Railway Company anunció un alza del 7% en los salarios, pero el sindicato Unite, que agrupa a operadores de grúa y máquinas, además de estibadores, dijo que la oferta es en realidad un "recorte salarial considerable", en un país donde la tasa de inflación real actual (RPI) se sitúa en el 9,9%".



Luego de que el 82% de los trabajadores del puerto de Felixstowe, en el sureste de Inglaterra, rechazara el acuerdo salarial se anunció una nueva huelga portuaria en este centro de carga, el más grande e importante del Reino Unido.



El paro de ocho días, seguido por unos 1.900 de los 2.500 empleados de Felixstowe, coincide con otra huelga en el puerto de la ciudad inglesa de Liverpool, afectando conjuntamente al 60% de la capacidad portuaria de contenedores del país.



En agosto pasado, Felixtowe había iniciado una primera medida de fuerza de ocho días, el primero desde 1989.



Los trabajadores exigen aumentos del 10% para equipar sus salarios a la actual inflación.



La protesta se prolongará hasta el 5 de octubre, después de que el propietario de las instalaciones, Hutchison Port Holdings, perteneciente a un conglomerado de Hong Kong, se negara a entablar nuevas negociaciones.



La dirección ofreció un aumento salarial del 7%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo en términos reales.



El puerto expresó su decepción por el nuevo paro, pero advirtió que "no hay perspectivas de llegar a un acuerdo con el sindicato", informó la agencia de noticias AFP.



Esta nueva huelga tiene lugar tras un verano de paros en el Reino Unido, donde los trabajadores de ferrocarriles y correos, entre otros, ya protestaron porque sus salarios no están a la altura de la inflación.



Varios sindicatos decidieron suspender en septiembre sus movilizaciones durante el periodo de luto nacional por la muerte de la reina Isabel II.



Pero ahora las protestas se reanudan. Los maquinistas ferroviarios retomarán la huelga en octubre, amenazando con sumir al país en un caos de transportes durante días.