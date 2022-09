Gallardo vuelve a cambiar el equipo para jugar con Patronato

Lunes, 26 de septiembre de 2022

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, hará nuevamente cambios en el equipo para jugar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná el miércoles en La Rioja, tras la derrota del sábado frente a Talleres de Córdoba, que lo dejó sin chances en la Liga Profesional.



Además de los regresos de Enzo Pérez por Bruno Zuculini y Andrés Herrera por David Martínez, quienes no jugaron por estar suspendidos, el "Muñeco" analizará un par de modificaciones tácticas en la zona de volantes y en la ofensiva.



El enganche Juan Fernando Quintero y el delantero Lucas Beltrán podrían ser parte del equipo titular tras los bajos rendimientos tanto de Miguel Borja como Santiago Simón, que además tiene un esguince de tobillo.



Además, el defensor Emanuel Mammana, que tiene una molestia en el aductor derecho, será probado mañana y, en caso de no llegar, le dejará su lugar a Jonatan Maidana o Martínez.



Así, un posible equipo para enfrentar a Patronato sería con: Ezequiel Centurión, Herrera, Emanuel Mammana o Maidana o Martínez, Javier Pinola y Milton Casco; Agustín Palavecino, Pérez, Esequiel Barco y Quintero; Pablo Solari y Beltrán.



De este modo, el equipo mantendrá la tendencia de las variantes parmanentes de un partido a otro, algo manifestado en los 25 compromiso del semestre, en el que nunca pudo repetir una formación inicial en dos partidos consecutivos.



Frente a esa inestabilidad en el armado, el equipo no pudo ganar tres partidos seguidos y la Liga Profesional quedó como un objetivo lejano tras perder con Talleres. A falta de 6 fechas, se distancia a 9 puntos del líder Atlético Tucumán, con otros cuatro rivales por encima.

Ahora, buscará el objetivo de la Copa Argentina para sostener el promedio de al menos un título por temporada desde que está Gallardo y poder lograr una plaza de la Copa Libertadores 2023.



En caso de que no consiga ganar esa competencia, deberá sumar puntos en la tabla anual para asegurar su clasificación al máximo torneo internacional. Actualmente lo consigue con 61 unidades, pero se encuentra amenazado por Estudiantes y Huracán, que suman 55.



El plantel entrenó este lunes a la mañana en el predio de Ezeiza y el martes volverá al trabajo para viajar por la tarde a La Rioja y jugar el miércoles desde las 19 ante el equipo de Paraná.



River llegó a esta instancia de la Copa Argentina tras vencer a Laferrere por 5-0 en Salta, a Barracas Central 3-0 en San Luis y a Defensa y Justicia por 4-0 en Chaco.



Tras el partido ante el "Patrón", el equipo no tendrá descanso ya que volverá a jugar el domingo a las 20 con Argentinos de visitante, luego el miércoles 5 de octubre ante Estudiantes (21:30) y nuevamente el domingo 9 de octubre con Patronato en Paraná.