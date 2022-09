Benedetto será titular por la Copa Argentina y operan a Sergio Romero Lunes, 26 de septiembre de 2022 El atacante estuvo ausente en la victoria por 1 a 0 ante Godoy Cruz en Mendoza por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), por haber sufrido una descompostura estomacal severa, por la cual no entrenó durante cuatro días.

El delantero Darío Benedetto será titular el próximo miércoles en el encuentro que Boca jugará ante Quilmes en Mendoza, por los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que el arquero Sergio "Chiquito" Romero era operado este lunes a la tarde de su rodilla derecha.



En la práctica de este lunes a la mañana en el predio de Ezeiza, en donde la primera media hora fue abierta para los medios de prensa, el "Pipa" Benedetto se mostró en buenas condiciones junto con el volante Juan Ramírez, otro que será titular el miércoles.



La presencia del punta es importante en un equipo que otra vez, como contra el conjunto mendocino, tendrá que jugar con varios suplentes.

Entre los posibles ausentes puede estar el juvenil Luca Langoni, quien no practicó hoy con el plantel y estuvo en kinesiología por un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo y se verá mañana si puede estar ante los "Cerveceros".



Langoni, autor del gol del triunfo ante el "Tomba", recibió un fuerte pisotón del defensor José Canale, quien también lo empujó contra los carteles de publicidad en la misma jugada.



En tanto, Marcos Rojo y Nicolás Figal también hicieron ejercicios diferenciados, ambos con traumatismos en sus rodillas derechas. Esta mañana no fueron arriesgados y se verá si pueden estar en el Malvinas Argentinas.

Tampoco estarán presentes los defensores peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, y el lateral colombiano Frank Fabra, por estar en sus seleccionados en el marco de la fecha FIFA.



Entonces, el posible once para jugar ante Quilmes sería con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda o Marcos Rojo y Agustín Sandez; Martín Payero, Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández y Juan Ramírez; Luis Vázquez o Luca Langoni y Darío Benedetto.



Boca entrenará el martes en Ezeiza en horario matutino y a las 15.30 viajará en vuelo chárter rumbo a Mendoza, de donde volverá por la misma vía apenas finalizado el partido contra el "cervecero".