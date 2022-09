Aumento de sueldo por decreto: el antecedente y de cuánto debería ser ahora

Lunes, 26 de septiembre de 2022

Si el Gobierno quisiera repetir la fórmula que utilizó cuando asumió, en enero de 2020, el aumento salarial podría significar una recuperación de casi un 30%.



El Gobierno oficializó el primer sábado de enero de 2020 un aumento salarial de $4 mil para los trabajadores del sector privado que figuraba en los recibos de sueldo "como un rubro independiente denominado `incremento solidario´" y que se cobrará a partir de febrero con el sueldo de enero.



A través del Decreto 14/2020, el Poder Ejecutivo dispuso el anunciado "incremento salarial mínimo y uniforme" que representaba un piso y una suma fija.

El texto señalaba que el incremento "deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias", aunque aclara que "no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación colectiva".



Qué porcentaje de aumento significaba

Teniendo en cuenta el informe de SIPA, la mitad de los trabajadores del sector privado ganaba en bruto hasta octubre de 2019 $39.800, por lo tanto, los $4.000 representan un 10% de incremento para los primeros 3 meses del año, valor similar de lo que estiman las consultaras que será el aumento de precios en el primer trimestre de 2020.



A partir de marzo se discutirán las paritarias para todo 2020 y, según las proyecciones de los economistas que difundió el Banco Central, ya hablan para este año de una inflación del 90%.



De cuánto debería ser ahora el aumento de sueldo por decreto

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. En la actualidad es de $ 148.811,85.



De esta manera, si se aplicara el mismo porcentaje el aumento por decreto debería estar cercano a los 15 mil pesos. Para los que ganan el sueldo promedio la cifra no modificaría sustancialmente su poder adquisitivo, pero sería un espaldarazo para los sectores de haberes más bajo.



El Salario Mínimo, Vital y Móvil desde $51.200. La capacidad de compra podría aumentar más de un 30% con el aumento de sueldo por decreto.