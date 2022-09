Un hombre apuñaló a un votante de Lula

Lunes, 26 de septiembre de 2022

Ocurrió en un bar de la región de Fortaleza y es el tercer ataque de un partidario del sindicalista en unos pocos meses.



Un hombre de 39 años fue asesinado a puñaladas en un bar en el noreste de Brasil por otro que ingresó al lugar en busca de votantes de Luiz Inácio Lula da Silva, el tercer ataque mortal en el país de un partidario del líder de izquierda antes de las elecciones en las que el domingo enfrentará al presidente Jair Bolsonaro.



No estaba clara la filiación política del agresor, que era buscado por la policía luego del ataque en un bar de la región metropolitana de Fortaleza, estado de Ceará, en el noreste de Brasil, informaron hoy autoridades y medios.



Según testigos citadas por un comunicado de la Policía Civil, la investigación apunta a un asesinato con motivaciones políticas.



Un hombre de 59 años entró al bar el sábado pasado en Cascavel, en el Gran Fortaleza, preguntando: "¿Quién de acá va a votar a Lula?".



La víctima le respondió desde su mesa: "Yo voto a Lula", de acuerdo con el relato de una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará citadas por el diario O Povo, de Fortaleza.



En ese momento, el agresor lo atacó y lo acuchilló en el pecho.



El periódico Diario do Nordeste dijo que la víctima fue identificada como Antonio Lima, de 39 años, y que en medio de la discusión se escucharon los nombres de Lula y del presidente Bolsonaro.



La víctima no tenía antecedentes criminales y murió cuando recibió atención de paramédicos llamados por los parroquianos del bar.



El asesino está siendo buscado por la Policía Civil (investigaciones) del estado de Ceará, según informó la institución.



En la recta final para las elecciones del domingo, este es el tercer caso de homicidios de electores de Lula por seguidores de Bolsonaro.



El 9 de setiembre pasado fue asesinado en una fábrica en Confresa, estado de Mato Grosso, un elector de Lula por parte de un compañero que era un activista bolsonarista que intentó decapitarlo con un hacha y que se encuentra detenido.



En julio pasado, en Foz do Iguazú, ciudad fronteriza con la provincia de Misiones, el dirigente del PT Marcelo Arruda, que festejaba su cumpleaños 50 con una remera con la cara de Lula, fue asesinado a tiros por un agente penitenciario federal que irrumpió con su arma en la fiesta al grito de "Acá manda Bolsonaro".



En el debate del sábado pasado, Bolsonaro dijo no tener responsabilidades por los casos de violencia política en el país.



El coordinador de la campaña de Lula, el senador Randolfe Rodrigues, dijo a Télam la semana pasada que uno de los motivos por intentar vencer sin necesidad de balotaje es la tensión y violencia política que el entorno del candidato del PT ve si es que hay otras cuatro semanas hasta la segunda vuelta del 30 de octubre.