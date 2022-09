Valdés recibió a 80 intendentes y llamó a la "lucha conjunta" contra el cambio climático

Viernes, 23 de septiembre de 2022

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés dio la bienvenida este viernes a más de 80 intendentes del país y Latinoamérica.



En la ocasión, el mandatario provincial estuvo junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y llamó a organizar a las provincias, municipios, Nación y Congreso en una "lucha conjunta" ante las consecuencias del cambio climático para "dejarles a las nuevas generaciones un mundo sustentable, porque sino las consecuencias serán inconmensurables". Este encuentro de alcaldes latinoamericanos tuvo lugar en el auditorio Julián Zini del Nuevo Centro Administrativo de la capital correntina, donde Rodríguez Larreta, por su parte, apostó a unir las voces de las provincias hacia una visión más federal en la protección del ambiente.



Este encuentro fue preparatorio para el cónclave internacional C40, que se llevará a cabo en octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con presencia de autoridades de las principales ciudades del mundo.



Asistieron más de 80 alcaldes de distintos puntos de Latinoamérica -junto con sus equipos técnicos- que se reunieron en Corrientes para debatir políticas públicas en materia ambiental y definir acciones conjuntas.



En este marco, también se avanza en la elaboración de las bases para el documento conjunto que, en la reunión del mes que viene, se sumará a las deliberaciones, para finalmente ser parte de la declaración que suscribirán los alcaldes de las principales ciudades del planeta.



La jornada contó en una conferencia de prensa donde Valdés, Larreta y el intendente Tassano respondieron diversas preguntas de los medios, para luego dar comienza a la apertura oficial del evento con los mismos oradores.



El gobernador Gustavo Valdés dio la bienvenida “al Taragüí o a la Tierra Sin Mal, como le decían los guaraníes” agradeciendo al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por participar y provocar esta discusión en Corrientes.



“Nosotros todavía tenemos el dolor de la última sequía y de la emergencia ígnea; algo que no ocurría en la provincia de Corrientes porque estamos más acostumbrados a la inundación que al fuego, pero donde teníamos verde y agua comenzamos a ver negro”, recordó Valdés señalando los tiempos que se vivieron al inicio del año.



Y continuó diciendo: “comenzamos a ver vientos ascendentes y eso nos produce una reflexión, porque los que tenemos más de 50 años es como que todavía no somos conscientes de que el cambio climático está llegando” y “en la agenda cotidiana de la política, siempre existen problemas inmediatos para resolver que son más importantes y sin embargo las consecuencias producen estragos, muertes, y dolor”, agregó el gobernador.



La utilización de energías renovables, como la de biomasa y la preservación de la naturaleza, como la del Iberá, fueron otras claves señaladas por Valdés. También la disposición final de residuos, comentando que se firmó un convenio con 75 municipios al respecto.



A su vez, expresó su agradecimiento por llevar adelante la antesala del C40 y la Cumbre Mundial en Egipto ya que “esto nos permite llevar propuestas concretas, y nos llama a reflexionar y a tener una profunda discusión respecto de cuáles son los derechos de los ciudadanos”.



Además, se refirió sobre la importancia de una Ley de Humedades ya que “debemos contar con una regulación para saber cuáles son las competencias de Nación, de las provincias y los municipios”.



Por otro lado, el gobernador expresó: ”Me parece raro que en pleno siglo XXI todavía no tengamos una regulación de bonos verdes, cuando el mundo lo proyecta”. “No tenemos estudios de los humedales tampoco”, indicó. Y en ese sentido, dio cuenta que Corrientes viene ejecutando un inventario “para conocer cuánto aporta, saber la cantidad de carbono que absorbemos y cuál es su dimensión”.



Antes estos temas, Valdés remarcó su visión de construir un mundo mejor de cara al futuro diciendo: “tenemos que discutir despojándonos de partidos políticos, títulos y cargos que tengamos, porque debemos pensar que cargamos con una responsabilidad hacia el futuro para que dejarles a las nuevas generaciones un mundo sustentable y sino no lo hacemos tendremos consecuencias inconmensurables”.



Para cerrar, Valdés instó a los presentes a “discutir por un mejor planeta”.



Horacio Rodríguez Larreta



El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta destacó los principales objetivos del C40 en octubre se basa en el acceso al financiamiento para proyectos del cuidado de cambio climático.



Refiriéndose a Corrientes, dijo que es una provincia que “representa la biodiversidad de Argentina” y puso al Iberá como un ejemplo “de naturaleza y del cuidado de ella”.



“Hay fondos específicos que debemos dirigir para apostar en proyectos como los de recolección de residuos, energía LED y cuestiones que hacen al transporte”, mencionó Larreta como puntos a trabajar en la próxima antesala.



“Estamos para aprender con mucha humildad cualquier proyecto o cualquier iniciativa que ustedes sientan. Nosotros acá como digo siempre no somos inventores, somos intendentes, donde muchas veces lo que tenemos que hacer es tomando de las mejores experiencias de otras ciudades del mundo o en este caso de nuestro país”.



Finalmente, destacó que apuestan a que las voces de todas las provincias sean escuchadas para contar con una visión federal más amplia.



A su turno, el secretario General y Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface destacó la importancia de poner en la agenda el tema del cambio climático teniendo en cuenta que “el tema no es sólo para especialistas, sino que las nuevas generaciones comienzan a implementar acciones desde sus hogares para el cuidado del ambiente”.



“Por eso debemos tomar conciencia que los diferentes escenarios como los incendios o inundaciones nos afecta a todos los estilos de vida, y por tal motivo, debemos accionar”, concluyó.



Acciones en la ciudad de Corrientes



Al ser consultado sobre las estrategias que se están realizando en la Capital de Corrientes para afrontar el cambio climático, el intendente Tassano comentó que “Corrientes hoy es claramente una ciudad que lucha contra el cambio climático, estamos dentro de un plan y un esquema provincial que va en ese sentido y las acciones que estamos llevando a cabo tienen que ver con eso” y explicó que “con la iluminación led, la reforestación de zonas periurbanas, el arbolado urbano, los nuevos esquemas de recolección de residuos, el tratamiento y el futuro de la modificación del tránsito y del transporte de la ciudad, más la promoción de energías renovables, son todos los caminos que estamos iniciando”.



Luego, el jefe comunal destacó que “lo más importante de estas acciones es el concepto y la concientización de que estamos viviendo este problema y el cambio climático que se manifiesta” y agregó que “las mismas se dan por medio de inundaciones que ya tuvimos, por sequías que generaron incendios en el interior de la provincia y todo eso hace que desde las ciudades, que son las grandes generadoras de los gases y efectos invernadero, se establezcan las soluciones y estrategias conjuntas”.



Presencias



Además de las mencionadas autoridades, también estuvieron el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez; concejales; funcionarios provinciales y municipales, entre otros.