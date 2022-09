Valdés acompañó el mensaje de Manes ante los correntinos: "La educación es la apuesta al futuro"

Miércoles, 21 de septiembre de 2022

El gobernador Gustavo Valdés acompañó a Facundo Manes en la charla pública que el diputado nacional dio este miércoles en la céntrica plaza Cabral de la ciudad de Corrientes.



El gobernador Gustavo Valdés acompañó a Facundo Manes en la charla pública que el diputado nacional dio este miércoles en la céntrica plaza Cabral de la ciudad de Corrientes. Allí el referente de 'Juntos' propuso "una revolución del conocimiento" como "mejor herramienta para reducir la pobreza" y el mandatario provincial coincidió al señalar luego que "apostar en educación es verdaderamente importante", sosteniendo que "es la lucha de la sociedad para que podamos tener futuro", porque "si no podemos adquirir conocimientos para que los factores de producción generen riqueza es difícil poder salir adelante".







Tras recorrer juntos al mediodía el puerto y parque industrial que se construyen en la localidad de Ituzaingó, Valdés y Manes arribaron por la tarde a la capital provincial, donde se preparó una charla pública en la plaza Cabral. Una pequeña tarima, decenas de sillas y modesta cartelería con la consigna de "Empatía" fue el marco elegido para que el neurocientífico devenido en político sea escuchado por cientos de correntinos que se acercaron hasta el lugar, mayormente dirigentes radicales.







"Manes es un dirigente de la UCR que viene a traer su mensaje y me parece que es importante que los argentinos comencemos escuchar los distintos mensajes políticos para proyectar el futuro de una Argentina que necesita sin dudas un cambio", señaló luego Valdés a la prensa. Y remarcó su coincidencia en "la apuesta plena a la educación, si no podemos adquirir conocimientos para que los factores de producción generen riqueza es difícil poder salir adelante y Facundo Manes aporta, fundamentalmente, en su discurso político ese aspecto, es decir, el conocimiento como parte necesaria para el desarrollo, el crecimiento y el futuro".







"Apostar en educación es verdaderamente importante, es el gran telón de fondo que tenemos como lucha de la sociedad para que podamos tener futuro", agregó Valdés.







Al respecto, Manes había expresado minutos antes, que "vamos a recuperar un país donde trabajar, estudiar y ser honestos sea sinónimo de ascenso social". Fue así que el neurocientífico y diputado nacional por Buenos Aires, propuso "un cambio cultural, un cambio de mentalidad colectiva", porque "la educación es mucho más que aprender datos, es una brújula confiable en un mundo cambiante, es lograr la autoestima necesaria para lograr los sueños".







En este sentido, Manes apuntó que "la educación es la mayor arma de una sociedad para reducir la pobreza" y remarcó que "hace 70 años hablamos de lo mismo en la Argentina, por eso somos pobres, hablamos de inflación, dólar, brecha cambiaría y el verdadero problema económico argentino es la falta de confianza", argumentando que "los argentinos y los de afuera no invierten en el país por falta de políticas de Estado".















Seguidamente, sostuvo que "la revolución del conocimiento es la economía del siglo 21, es la mejor herramienta para reducir la pobreza, es la verdadera soberanía de un país, por eso hay que invertir en educación, ciencia y tecnología", poniendo como ejemplo a China, país que se convirtió en potencia mundial, porque llevó adelante un proceso en ese sentido.







"Los invito a todos a involucrarse para restablecer un destino de nación, un sueño colectivo", propuso Manes hacia el final de su mensaje en la plaza Cabral, indicando que para "lograr el desarrollo tenemos que comprometernos todos con nuestra patria y dejar de ser espectadores"