Valdés: "No hay posibilidad de suspender Las Paso" Miércoles, 21 de septiembre de 2022 Gobernador Gustavo Valdés, declaró luego del acto que se realizó en la plaza Cabral, junto a Facundo Manes.

Gobernador Gustavo Valdés, declaró luego del acto que se realizó en la plaza Cabral, junto a Facundo Manes, dijo “nos comprometimos en seguir viéndonos para hablar de política.” También el gobernador dijo “es un placer recibir la visita de un referente como Manes en Corrientes.”



Luego de la charla que tuvo como único orador al Diputado Nacional, Valdés fue consultado sobre la posibilidad que existe en anular la declaró “no hay posibilidades de suspender Las Paso, los que buscan cambiar las reglas del juego, no entienden nada de política.”



“Vamos a estar trabajando el día viernes, con la llegada de Larreta y otros 60 intendentes del país, para dialogar sobre cambio climático”, dijo el Gobernador.



Por otra parte, el jefe del ejecutivo provincial expresó “la cultura es parte de la política, si nosotros no cambiamos la visión económica, no hay cambio que se pueden generar.”



En materia de educación, el primer mandatario correntino declaró que la primaria y secundaria, ha sido olvidada por el Gobierno Nacional, en donde sí se le dio hincapié es en las universidades. Además, “Nación se tiene que involucrar más en educación, ese será el desafío desde nuestra unidad.”