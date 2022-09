Gabriela Sabatini llegó a Bolonia para apoyar al equipo argentino

Jueves, 15 de septiembre de 2022

Gabriela Sabatini viajó especialmente desde Zurich a Bolonia para brindarle su apoyo y acompañar al equipo argentino de Copa Davis y compartir una cena con ellos en el hotel oficial.



La mejor tenista argentina de toda la historia acompañará al equipo en las dos series que le restan disputar en el grupo A que se disputa en Italia, ante los locales el viernes y contra Croacia el sábado.



“Estoy para apoyar a los chicos, es un placer compartir con ellos, alentarlos, verlos jugar. Vine de Suiza manejando, no queda tan lejos, no conocía Bolonia y esta era una buena oportunidad, cerraba por todos lados.”



Dueña de un carisma único y conocedora de enfrentar adversidades deportivas, la presencia de Sabatini ayudó a levantar el ánimo de un plantel que quedó muy golpeado en lo anímico luego de la inesperada caída ante Suecia por 2 a 1 el martes pasado.



“Imagino que habrá sido difícil la derrota del otro día, pero no está nada dicho. Mañana será un partido difícil contra Italia, pero los veo con posibilidades”, comentó Gaby.