Qatar anuncia transporte público gratuito durante el Mundial

Miércoles, 14 de septiembre de 2022

La medida alcanza para el metro, tranvía y los autobuses, donde habrá que solicitar las "Hayya Card", que se deberá solicitar a través de internet. ¿Cuáles serán los requisitos que habrá que tener para pedir el permiso?



El Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial Qatar 2022 confirmó este miércoles que el transporte público será gratuito para todos los visitantes durante la máxima competencia de la FIFA que se desarrollará del 20 de noviembre al 18 de diciembre próximo.



Las autoridades del emirato informaron que los aficionados accederán al beneficio a través de la Hayya Card, un permiso de ingreso al país que se gestiona de forma on line con la presentación de un ticket oficial para un partido y un voucher de alojamiento.



La medida alcanza a los tres principales sistemas de movilidad en Qatar: el metro, el tranvía y los autobuses, informaron a Télam fuentes de la organización de la Copa del Mundo.



El emirato árabe dispone de tres líneas de metro (oro, verde y roja) con una red de 37 estaciones que permitirán llegar a los ocho estadios en los que se desarrollará la competición.



La frecuencia del servicio será de 3 minutos entre cada formación y los horarios se extenderán de manera especial por la cita máxima del fútbol. De sábado a jueves funcionarán de 6.00 AM a 3.00 AM y los viernes de 9.00 a 3.00.