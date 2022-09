En Bella Vista, Valdés inauguró 28 km de ripio y 150 luces led sobre la RP 27 para potenciar la producción y la seguridad vial

Miércoles, 14 de septiembre de 2022

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles obras de infraestructura vial en la ciudad de Bella Vista tendientes a mejorar la transitabilidad en la comuna

Por un lado, con 28 kilómetros de enripiado sobre las rutas provinciales 111 y 112, y por otro, con la renovación total de la iluminación con 150 luces led de todo el tramo urbano de la ruta provincial 27 en esa localidad. El Mandatario destacó la fuerza productiva de la misma y ratificó más inversiones en materia de caminos para el sector, mientras encabezó ambas inauguraciones con la intendente Noelia Bazzi. “Creemos en Bella Vista", aseguró Valdés en este marco y ratificó el "círculo virtuoso" del trabajo conjunto entre Provincia y municipios en distintas obras de infraestructura y particularmente en el alumbrado público, mediante una "gestión inteligente" de la energía eléctrica.



En la primera sección bellavistense, denominada Loma Sur, Valdés encabezó a las 16 de este miércoles la inauguración de la primera y segunda etapa de enripiados, cerrando un anillo rural de 28 kilómetros que conforman distintos tramos de las rutas provinciales con 19,1 km en la RP 112 y 7,8 km de la RP 111. El acto respectivo tuvo lugar frente a la escuela Nº 707 y allí acompañaron al Gobernador y la jefa comunal, las ministras de Educación, Práxedes López; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Turismo, Alejandra Eliciri; y los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, y de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez, además de legisladores y otras autoridades.



Luego, a las 19, tuvo lugar en las inmediaciones de la planta industrial de Litoral Citrus S.A, sobre la RP 27, el acto con el cual inauguraron la iluminación del tramo urbano de Bella Vista sobre esta ruta con 150 equipos de luces led, siendo el cierre de una jornada de actos oficiales que inició a las 10 en Empedrado con el 196º aniversario de la localidad, para luego proseguir en Bella Vista, donde además de estas inauguraciones de ripio e iluminación, Valdés hizo lo propio con el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nucleados (JIN) Nº 67 en la escuela Nº 452, donde también entregó notebooks del programa Incluir Futuro, al igual que en el Colegio Secundario "Dr, José Luis Sersic", en la misma jornada.



Fue en el JIN, donde el Gobernador adelantó que "hoy venimos a inaugurar ripio con una importante inversión de más de 110 millones de pesos de la provincia de Corrientes y anunció que "vamos a estar haciendo los últimos 14 kilómetros de caminos enripiados y así vamos a dejar resuelta esta cuestión de todo el Departamento de Bella Vista".



Apuesta al campo



Al dejar inaugurados los caminos rurales en Bella Vista el gobernador Gustavo Valdés dijo que “Bella Vista es un departamento muy pujante y aquí ya se han realizado 200 kilómetros de enripiado y nos están faltando sólo 12 kilómetros para completar todas las rutas provinciales en esta localidad”.



Valdés enfatizó en que “los impuestos del campo, se quedan en el campo lo que significó sacar el fondeo de cerca de mil millones de pesos y un poquito más al Fondo de Desarrollo Rural y nos obligó a sacar plata del Tesoro de la provincia de Corrientes y aportar cerca de 500 millones de pesos y antes de fin de año vamos a estar destinando cerca de 500 millones de pesos más, de manera que podamos compensar lo que dijimos que se quede en los bolsillos de los productores así que este camino nos da un esfuerzo grande porque lo estamos haciendo entre todos y no sólo contribuye a la salida de la producción sino que por los caminos viene la educación y la salud, por eso son muy necesarios”.



Finalmente instó a “seguir apostando a la producción” y reiteró que “creemos en Bella Vista y permanentemente hablamos de frutillas, arándanos, forestación, limón y naranjas” así que nos sentimos parte de este campo productivo y pujante” concluyó el gobernador Valdés.



Gestión inteligente en energía



Luego, ya en el acto de inauguración de la Ruta provincial Nº 27, desde el kilómetro 50, frente a la planta industrial de Litoral Citrus S.A., Valdés catalogó como "uno de los desafíos más grandes de gobierno" a las gestiones vinculadas a la energía eléctrica. Y en ese marco, el mandatario señaló la existencia de reclamos provinciales a Nación por las regalías de Yacyretá, por un lado y por otro, reclamos nacionales a la provincia ya la mayorista CAMMESA, remarcando que "la compensación de ambas deudas en realidad no se pudo dar (de manera justa para Corrientes), porque nos depositaron regalías históricas, diez años juntos a un valor insignificante, lo cual generó la protesta del Gobierno de la Provincia a nuestro gobierno". Valdés reconoció así el reclamo a quien fuera secretario de Energía, Juan José Aranguren, durante la presidencia de Mauricio Macri.



"Era nuestro gobierno, pero igual manteníamos nuestro reclamo, que era justo y soberano", aclaró luego, sin dejar de señalar que "el pago a CAMMESA lo fuimos normalizando".



Seguidamente, Valdés indicó que en el marco de compensaciones de deudas, también había de otra entre la provincia y municipios, refiriéndose al cobro del alumbrado público por parte de DPEC y el consumo de las comunas. "En ese embrollo estábamos", reconoció también, pero remarcó que luego esta otra circunstancia también se resolvió al sostener que "pudimos avanzar y mucho".



En este sentido, Valdés aseguró que "hoy la provincia no le debe un peso a CAMMESA, la DPEC tiene más recursos y estamos comenzando a pagar la deuda con los municipios, pero lo estamos haciendo de una manera más inteligente". Se refirió así que los pagos referidos se efectúan en su equivalente a colocación de luces led en la red de alumbrado público de las ciudades, "porque necesitamos bajar el consumo público, ya que consumen un 40 por ciento menos y son más amigables con el ambiente y así generamos un círculo virtuoso".



"Pero, nada de esto es posible, si no tenemos intendentes que sean conscientes de que este es el camino y que trabajar conjuntamente entre provincia y municipios", sostuvo luego el Gobernador, señalando que "estamos dando un paso hacia adelante en los municipios" en materia de iluminación, infraestructura vial, centros de salud, y escuelas. "Como Gobernador, veo que tengo intendentes que me acompañan, tenemos así un equipo que no piensa en la pelea mezquina, sino en ver cómo hacemos para que la gente pueda vivir mejor y en definitiva eso es hacer política".



Intendente



La intendente municipal, Noelia Bazzi inició su discurso en la inauguración del enripiado, mostrando su alegría y dijo que “en esta oportunidad estamos inaugurando una obra realmente muy importante como es el ripio que une sectores que son sumamente pujantes e importantes en nuestra ciudad” y agregó que “se unen a nivel productivo, educativo porque hay muchas instituciones educativas también en esta zona y que mejorar caminos rurales, mejorar la vida de los pobladores de la zona rural significa mejorar la posibilidad de comercialización y de producción de nuestros queridos productores.”



Por último, Bazzi agradeció las mejoras en el camino y explicó que “estos kilómetros de ripio que van a facilitar la circulación en la zona de Loma Sur, y más adelante conectándonos con la zona de Progreso e Isla Alta” y resaltó a los presentes que “tanto para el Gobierno Provincial como el Gobierno municipal, el campo es un amigo, un aliado porque junto al campo vamos a salir adelante y junto al campo vamos a seguir creciendo como comunidad y como provincia”.



Posteriormente, la jefa comunal, Noelia Bazzi manifestó en el acto inaugural de las luces led que “esta obra no estaba en los planes pero siempre teníamos la idea de renovar toda la luminaria de toda la zona urbana de nuestra ciudad, sobre la ruta hasta que un día desde el Gobierno de la provincia y desde la dirección provincial de Energía nos avisan que podíamos retirar 300 luminarias para nuestra ciudad” y agregó que “de esa manera las nuestras que eran más grandes las pudimos colocar aquí en la ruta y hacer el recambio de la zona céntrica, la zona de los barrios de la ciudad con la luminaria que nos envió la DPEC y vale resaltar eso porque esto es posible una vez más gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial y un especial agradecimiento a nuestro equipo de electrotecnia que hacen un gran trabajo junto con la Secretaría de Infraestructura” concluyó.



Inversión productiva



El secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción, Norberto Mórtola manifestó en la jornada que “estamos inaugurando tres obras diferentes, dos etapas de la Ruta Provincial Nº 112 que hacen un total de 19 kilómetros y esta U que comienza en la Ruta Provincial 111 (camino a FrutiCor) y que termina aquí junto a la Ruta Nacional Nº 12 enfrente de la YPF, en total es una obra de 7 kilómetros con 800 metros, lo que hace aproximadamente 28 kilómetros los que se están inaugurando, una obra hoy actualizada que ronda los 120 millones de pesos y esperamos que sea de gran utilidad y proviene del Fondo de Desarrollo Rural y del tesoro provincial a través del Impuesto Inmobiliario Rural, ya que por decisión del gobernador Gustavo Valdés se ha condonado a todos los productores de la provincia”.