El Raid Náutico de las Américas pasará este sábado frente a las costas del Riacho Goya

Viernes, 09 de septiembre de 2022

.

El piloto goyano Sebastián Alva cuenta la experiencia y la expectativa generada por la presencia de esta competencia en la región.

Alva destacó el apoyo de los Intendentes de Goya y Reconquista para traer la fecha a la región y al organizador por acercar el espectáculo a nuestras costas.

El evento náutico abarcará este sábado el circuito Reconquista – Goya – Reconquista, que pasará frente a la costanera de nuestra ciudad entre las 14 y las 15, según explicaron los responsables de la organización y Prefectura ya advirtió que en el horario comprendido entre las 14 y las 16 no se podrá navegar en el riacho.

Los equipos de nuestra ciudad son los siguientes: Agustín Gómez - Francisco Casabonne, Seba Alva - Martín Vallejos, Gonzalo Gómez - Martín Cedrolla y Santiago Zolezzi - Andrés Farmar.

El sábado 10 será la competencia de larga duración, en un circuito de unos 100 kilómetros Reconquista - Goya - Reconquista. Se hará en aguas abiertas, por el río Paraná, partiendo desde Puerto Reconquista por el Correntoso aguas arriba hasta Goya, desde donde emprenderán el regreso para finalizar la carrera en el punto de partida.

En la jornada del domingo 11, con todo tipo de embarcaciones y diferentes categorías por cilindrada, el espectáculo náutico continuará en un circuito más corto, frente a Puerto Reconquista, para el disfrute de todos.

CRONOGRAMA COMPLETO

Sábado 10

- 14:00 horas: Pruebas Náuticas frente a Puerto Comercial.

- 15:00 horas: Largada Raid Náutico de las Américas a ciudad de Goya.

- 16:00 horas: Actuación Musical de Darío Sandrigo.

Animación: Moncho Aguirre y DJ Ton.

Domingo 11

- 14:00 horas: Prueba de Lanchas frente a Puerto Comercial.

- 14:30 horas: Vuelta de Honor.

- 15:00 horas: Competencia Náutica frente a Puerto Comercial.

- 17:00 horas: Superclásico Boca – River en pantalla gigante (gentileza de Play com).

- 17:45 horas: entrega de premios.

Animación: Sebas Escobar y DJ Ulises.

Paseo de Emprendedores.

PILOTO GOYANO SEBASTIÁN ALVA

Sebastián Alva, explicó las características de la prueba: “Esta es una competencia Náutica que se corre en Uruguay, es la primera vez que sale de ese ámbito para correr en el Paraná, con sede en Reconquista, me genera expectativa y alegría el hecho de pasar por estas costas”.

TERCERA FECHA DEL DAKAR DEL RÍO

El Piloto comentó: “Esta es la tercera fecha, las dos anteriores se disputaron en Uruguay, con un parque cercano a las 30 lanchas, varias categorías, divididas por la cilindrada y preparación del motor. Nuestro equipo participa de la categoría Libre, el sábado, el trayecto de larga duración que comprende de 90 a 120 Kilómetros, el domingo se hace circuito en la ciudad santafesina”.

Para detallar: “El sábado se parte del puerto de Reconquista, se pasa por Goya y se retoma a Reconquista; el domingo toda la actividad se centra en el Norte Santafesino”.

CATEGORÍA LIBRE

Sebastián Alva, señaló: “Nuestro equipo corre con un Mercury 450 reicing, lo hicimos con un Catamarán en las dos primeras fechas, ante inconvenientes en las dos primeras fechas, presentamos un casco de 24 pies, un Canestrari. Estamos con expectativa, porque esta competencia náutica se desarrolla en nuestra zona, aguardamos salga de la mejor manera para que la prueba vuelva a la zona”.

APOYO DE LOS MUNICIPIOS

Finalmente, el piloto destacó: “El agradecimiento a los Intendentes de las ciudades, de Goya Mariano Hormaechea, y de Reconquista Enrique Vallejos, por ponerse al hombro esta oportunidad de traer una fecha del raid náutico de las Américas, y al organizador Marcelo Moreno por su apoyo y estar siempre en los detalles para que esto se pueda realizar”.