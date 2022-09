Trabajadores chilenos de la minera de cobre más productiva del mundo anunciaron una huelga

Jueves, 08 de septiembre de 2022

Los empleados de la mina que se estima que produce cerca de 1,1 millones de toneladas del metal al año, tomaron la medida de fuerza por la forma de trabajo "insegura para la actividad minera, poniendo en riesgo la vida e integridad.

Los trabajadores de la mina privada Escondida, situada al norte de Chile y considerada como el yacimiento de cobre más productivo del mundo, anunciaron el inicio de una huelga debido a presuntas infracciones de seguridad cometidas por la firma BHP, encargada de explotar el mineral.



Según el comunicado emitido por el Sindicato Nº 1 de trabajadores de Escondida, el directorio nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) constató algunas situaciones graves tras fiscalizar el lugar el pasado 5 de septiembre.



El informe determinó la existencia de "una condición insegura para la actividad minera, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los trabajadores que laboran en faena”.



Entre las situaciones descritas por el gremio, reseñan el desprendimiento de tierras y formación de un socavón, alertado por un operador de tractor y por el cual la empresa no habría tomado acciones.



También, denuncian la demora de seis horas de captura del sistema de monitoreo satelital, lo que representa un riesgo en medidas preventivas, ya que el sistema no alerta en tiempo real.



A raíz del reclamo, la agrupación anunció que realizarán “paralizaciones de advertencia de 12 horas” y una posterior “paralización definitiva”, con el propósito de "reclamar y resolver reiteradas infracciones a la seguridad y ley laboral”.



Cerca de 2.200 socios del sindicato (más del 96%) votaron a favor de una huelga, aunque sin haber definido su fecha de inicio.



La medida de fuerza no es la primera, y la más reciente tuvo lugar en agosto del año pasado cuando finalmente el sindicato y la empresa acordaron la firma de un nuevo contrato colectivo, de 36 meses de duración.



Sin embargo, en 2017, los colaboradores de Escondida llevaron a cabo la huelga más prolongada en la industria minera de Chile, que con 44 días de duración causó pérdidas estimadas en 740 millones de dólares, y al tiempo que provocó una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) chileno.



Escondida es un yacimiento de cobre situado en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta (1.000 kilómetros al norte de Santiago), y se estima que se produce cerca de 1,1 millones de toneladas del metal al año.



Sus propietarios son BHP (57,5%) y Rio Tinto (30%), de Australia y Reino Unido, respectivamente, y la japonesa Jeco (12,5%).



Chile es el primer productor de cobre del mundo con 5,6 millones de toneladas anuales, que equivalen a un tercio de la producción mundial, además que en 2021 el sector minero representó aproximadamente el 14,6% del PIB del país.