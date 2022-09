Valdés rubricó convenios y anunció obras para "construir el futuro de Loreto"

Miércoles, 07 de septiembre de 2022

En el marco de los actos por el 205° aniversario de la localidad de Loreto, el gobernador Gustavo Valdés se comprometió a ejecutar obras urbanas, sanitarias y habitacionales en pos de apuntalar el desarrollo del municipio. Previo a estas acciones habilitó una Comisaría y resaltó la labor que lleva adelante la Policía de Corrientes.









El acto central del 205º aniversario de la localidad de Loreto tuvo lugar sobre la calle 25 de Mayo frente a la Plaza Central Antonio María Aponte y allí el intendente municipal, Orlando Maidana declaró mediante Resolución 022/2022 Huésped de Honor de la localidad de Loreto, al gobernador de la provincia, doctor Gustavo Valdés y su comitiva por el tiempo que dure su estadía e hizo entrega de la copia de la misma, al mandatario provincial.



Seguidamente, se realizó la firma de convenios y entrega de subsidios a la Municipalidad de Loreto para la organización de los actos conmemorativos al 205º aniversario de la localidad por un monto de 4 millones de pesos.



A continuación, el gobernador Valdés suscribió junto al intendente, el convenio de cooperación entre la Provincia y la Municipalidad de Loreto para la construcción de 10 módulos habitacionales por un monto de $15.217.390.



Asimismo, suscribieron también convenios para la construcción de 270 metros de veredas, sendero aeróbico con estaciones de gimnasia al aire libre, bancos, basurero e iluminación LED por un monto de $20.259.139; y para la construcción de 15 cuadras de cordón-cuneta en la zona urbana de la localidad por un monto de 34 millones de pesos.



El Gobernador e Intendente rubricaron por último un convenio para la construcción de una Sucursal del Banco de Corrientes por un monto de 60 millones de pesos. Seguidamente, Valdés entregó un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loreto por un monto de 1 millón de pesos que fue recibido por su presidente Ramón Toribio.



Valdés



Al dirigirse a los loretanos, el gobernador de la provincia Gustavo Valdés manifestó que “si bien el día de Loreto es mañana, quería especialmente estar compartiendo con ustedes el día de hoy para asumir un compromiso público con Loreto porque es un pueblo que quiero muchísimo, lo tengo en el corazón desde la niñez, con sus lagunas, con sus caminos zigzagueantes”.



“Hoy Dios me da la oportunidad de ser gobernador de la provincia de Corrientes y junto a ustedes quiero hacer, en esta Plaza, un gran compromiso para llevar adelante una tarea conjunta con la localidad y con el intendente de Loreto. Por eso hoy vengo de inaugurar la primera de las obras que veníamos proyectando que es la Comisaría de la ciudad de Loreto y ya queda a disposición de ustedes y que tengan la incorporación de esta infraestructura como comunidad pero también nos sirve el día de cada pueblo como decía para que pensemos qué hacemos y hacia dónde vamos, cada uno de nuestros esfuerzos tenemos que poner en la educación pública fundamentalmente en la educación inicial, primaria y secundaria completa y ese tiene que ser un desafío que nos tenemos que comprometer todos, Municipalidad y Provincia para tener un futuro venturoso” aseguró Valdés.



Afirmó luego, que “si no hay inversión en educación pública, no hay posibilidades de tener progreso” y señaló que “otro compromiso es con las Tecnicaturas para que nosotros podamos acceder también a la educación superior en la provincia de Corrientes, por eso quiero reivindicar y saludar a todos los docentes lo que han hecho durante la pandemia en la provincia de Corrientes, porque nos han permitido tener educación pública y gratuita para todos”.



Asimismo, se comprometió el gobernador junto al intendente a tomar acciones para “lograr desarrollo, actividades productivas y que los recursos puedan quedar en Loreto. Está todo el equipo de la provincia para que tema por tema, punto por punto, que sea tema productivo estemos a disposición, sé que hay plantas ornamentales, que tenemos excelencia en nuestros campos loretanos, hombres y mujeres de campo trabajadores que forjaron siempre el destino pero tenemos que agregarle a ello otras actividades y para eso tenemos que apostar al turismo y lo estamos haciendo bien con el Comité Iberá” indicando que “incorporar a Loreto con los Esteros del Iberá en el Portal San Antonio es un desafío por eso ponemos a disposición lo que tiene que ver con todas las líneas crediticias que estamos por habilitar para el turismo y los emprendimientos que impliquen hotelería y Loreto es uno de los objetivos principales que tenemos como gobierno” .



Recordó también que “tenemos Plan Limón que hemos iniciado hace un tiempo y ahora con su colaboración lo vamos a seguir haciendo con mayor fuerza, pero estoy convencido que Loreto es central en lo que tiene que ver con el turismo y la producción” por eso es fundamental que “nosotros tengamos el Banco de la provincia de Corrientes para que ningún loretano tenga que deambular para ir a cobrar a otro pueblo, para que podamos tener servicios”.



Asimismo, les anunció seguidamente que “vamos a hacer en Loreto un nuevo hospital para que Loreto tenga la salud pública que se merece” para “cumplir con uno de mis compromisos de campaña” dijo Valdés.



Finalmente, el gobernador pidió que se generen ideas y se trabaje para concretar mejores condiciones para la localidad “con un equipo que realmente tenga vocación, que tenga la pasión de trabajar, que esté disponible para su gente, con la mano tendida y abiertas las 24 horas del día” y luego afirmó que “lo que nos caracteriza a los correntinos es que tenemos vivo ese espíritu de San Martín, ese espíritu del Sargento Cabral y que solamente si estamos juntos podemos salir adelante y por eso hoy vengo a decirles que cuenten conmigo, con el gobierno provincial porque juntos vamos a construir el futuro de Loreto que nos merecemos”.



Intendente



Al tomar la palabra en el acto, el intendente municipal, Orlando Maidana agradeció a todos los que le depositaron la confianza para dirigir el municipio y dijo “velamos con responsabilidad todos los pasos que damos y que nos permite avanzar hacia un rumbo firme y seguro, apoyado en un plan concreto para llegar a la meta” remarcó el Jefe comunal y agregó que “no fue fácil al principio de nuestra gestión, nos tocó atravesar la peor de las sequías de los últimos 70 años, la catástrofe ígnea que sucedió en toda la provincia y Loreto no estuvo exento”.



Luego, el jefe comunal hizo una exposición de los objetivos logrados en estos nueve meses y en materia de turismo, dijo que “asumimos el compromiso de reactivar los distintos atractivos como ser el balneario, la laguna, nuestra tierra de arena, el Portal San Antonio, la Reserva natural JaguáKuá, Aventura Iberá convirtiéndose en uno de los destinos más elegidos por el turista” indicó.



Por último, recalcó el acompañamiento y la ayuda del Gobierno provincial para lograr el Loreto que tanto sueñan los loretanos.



Tras las palabras del gobernador se dio inicio al desfile de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, ex combatientes de Malvinas y fuerzas vivas de la comuna.



Inauguración de la Comisaría en Loreto



Cerca de las 15 hs de este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés, arribó a la localidad de Loreto para inaugurar la nueva Comisaría junto al intendente municipal, Orlando Maidana.



En primer término, el Jefe de Tropas Oficial Principal, Sergio Romero presentó la Formación Especial 7 de Septiembre al gobernador Gustavo Valdés, al intendente Orlando Maidana y al ministro de Seguridad, Buanaventura Duarte.



Seguidamente, la Banda de Música de la Policía de Corrientes ejecutó el himno Nacional Argentino.



Gustavo Valdés



“Es fundamental que valoremos el rol que cumple la Policía de Corrientes como institución en nuestra sociedad”, señaló el gobernador Valdés al iniciar su discurso y agregó que “seamos conscientes que la seguridad no solamente la hace la Policía y la Justicia, sino que la tenemos que construir entre todos”. Remarcó así que “es una construcción colectiva, que demanda el esfuerzo de una comunidad organizada, porque sin ella es imposible que haya seguridad para todos”.



En ese sentido, instó a la Policía “a que ponga su empeño y su voluntad en atender bien a cada uno de los ciudadanos que ingresa a esta Comisaría, que tiene que ser la casa de todos”. Asimismo, dijo que “no sirve que la Policía este solamente en la Comisaría, sirve además que patrullen, que anden, que visiten, que conozcan, que se relacionen con la comunidad, y que el Jefe de Comisaría sea una persona interrelacionada con el pueblo y la comunidad”.



Por su parte, el primer Mandatario señaló que “nosotros como Gobierno provincial, trabajamos en dotar a la Comisaría de edificios públicos como este, que son muy lindos, y que podamos seguir invirtiendo en ellos, por supuesto con equipamiento y formación”. Y expresó para finalizar que, “con compromiso, organización social, trabajo, esfuerzo, con estudios, podemos generar un sistema de seguridad que nos permita tener la satisfacción de sentirnos protegidos”.



Intendente



El intendente municipal, Orlando Maidana expresó a su turno que “para nosotros hoy es un gran día que estamos viviendo porque el gobernador viene a inaugurar esta obra tan importante, que hace mucho tiempo estaban esperando los loretanos” y recalcó su agradecimiento al Gobernador por la obra de la Comisaría y por todas las demás que se concretaron en Loreto.



Jefe de Policía

Al tomar la palabra el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Arnaldo Molina manifestó que “es un acto muy importante porque estamos inaugurando una Comisaría, en la localidad de Loreto, una Comisaría que fue creada más de 70 años en una construcción muy antigua” y agregó que “hoy el Gobernador lo pone a la altura de las circunstancias y se inaugura esta obra, nueva que va a dignificar la función de la Policía de Corrientes y para cada uno de los ciudadanos de la localidad de Loreto que la requieran y deban ser atendidos de forma urgente” cerró el funcionario policial.



Obras



El nuevo edificio construido por el Gobierno Provincial cuenta con una guardia de prevención, en su ingreso un hall para atención inmediata de los requerimientos de los ciudadanos, una oficina de mayoría, una oficina para el jefe de Comisaría y una oficina para denuncias, dos dormitorios y sanitarios para el personal femenino y masculino de guardia, sanitarios para el público y un comedor- Cocina para el personal. Además, cuenta con dos celdas con capacidad para dos detenidos cada una y con sanitarios propios, un patio de recreo con condiciones de Seguridad, un playón para estacionamiento de vehículos oficiales y un tanque elevado de reserva de agua potable de 1000 litros.



La construcción se realizó sobre una superficie de 180 metros cuadrados con una importante inversión y se encuentra en una zona estratégica y con un crecimiento permanente de la localidad. Cabe señalar que esta comisaría cuenta con una camioneta Ford Ranger 4 x 2 totalmente equipada y una moto marca Tornado.



En la inauguración se encontraban presentes junto al gobernador Valdés y al intendente Orlando Maidana, los ministros de Seguridad, Buenaventura Duarte, de Producción, Claudio Anselmo y de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Educación, Práxedes López y de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; legisladores nacionales y provinciales, el Jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Molina; secretarios y subsecretarios provinciales y los vecinos.