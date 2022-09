Gallardo sonríe: River recupera a un defensor y espera por Solari

Miércoles, 07 de septiembre de 2022

El entrenador de River cuenta con la recuperación de Emanuel Mammana, de cara al encuentro del domingo ante Boca, mientras confirmará entre jueves y viernes el equipo.





Marcelo Gallardo, ya cuenta con el recuperado Emanuel Mammana y espera a Pablo Solari de cara al Superclásico ante Boca, por la fecha 18va. de la Liga Profesional, el domingo en la Bombonera.



El zaguero, quien el domingo ante Barracas salió en el entretiempo por una sobrecarga en el músculo posterior derecho, buscará sumar su décimo partido consecutivo de titular como primer marcador central de la defensa.



En cuanto al goleador del equipo, que tiene un desgarro leve en el músculo cuadrado femoral, lo van a probar en la jornada y su convocatoria dependerá de cómo se sienta, ya que es una lesión muy poco habitual para un futbolista.



En el entrenamiento de este jueves en el predio de Ezeiza, ambos jugadores van a participar de algunos trabajos exigentes con pelota que le van a dar a Gallardo la posibilidad de decidir sobre sus convocatorias.



En cuanto a Franco Armani, ya fue confirmado el fin de semana por el entrenador, quien lo cuidó en el partido ante Barracas por el desgarro que sufrió en el pectíneo izquierdo en la zona del aductor contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina.



El equipo para jugar ante Boca



Con este panorama, el equipo se definirá entre jueves y viernes pero se mantienen las dudas en el lateral derecho por el regreso de Andrés Herrera, en el medio con Rodrigo Aliendro y Juan Fernando Quintero; y arriba hay dudas con los dos delanteros.



Por ahora tienen un lugar en el equipo Armani y Enzo Pérez, quienes regresarán a la titularidad; Paulo Díaz, Milton Casco y Nicolás de la Cruz; y Mammana, que viene jugando de primer marcador central hace ya 10 partidos.



Si ingresa Herrera en el lateral derecho, Casco regresará a la izquierda en lugar de Elías Gómez, que fue la defensa que jugó ante el "Halcón" de Varela en los primeros 45 minutos, hasta la lesión del ex jugador de San Lorenzo.



Si juega Solari, eso podrá liberar a Esequiel Barco para ser alternativa junto con Agustín Palavecino en la zona de volantes, y se mantiene la dupla ofensiva con Lucas Beltrán y el mismo sistema táctico de 4-1-3-2.



En cambio si descartan a Solari, las variantes de ataque tienen a Miguel Borja, al propio Matías Suárez -que no jugó de titular en todo el semestre- y al mencionado Barco, quien ya jugó de punta y de extremo.



Solari, que viene de ser titular en los últimos 6 partidos y con 7 tantos es el máximo goleador del equipo en este semestre, solo estuvo ausente desde su incorporación una fecha -por estado gripal- en el que River perdió con Sarmiento por 2-1 en el Monumental.



Lo cierto es, que tal como sucedió en todas las fechas del semestre, el "Muñeco" Gallardo no podrá repetir el equipo en dos partidos consecutivos debido a las lesiones y por rendimientos irregulares.



Con este panorama, el "millonario" volvió al trabajo este miércoles en el predio de Ezeiza, en donde se entrenará toda la semana para quedar concentrado el sábado por la tarde en el Monumental, luego de la rutina de pelota parada.