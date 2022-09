Alarma en Boca: Marcos Rojo terminó antes la práctica

Miércoles, 07 de septiembre de 2022

El capitán "Xeneize" sufrió un tirón en la pierna derecha y será cuidado de cara al partido del domingo ante el "Millonario". El propio zaguero quiere estar presente en el trascendental partido.

Marcos Rojo, se retiró de la práctica de este miércoles en el predio de Ezeiza por una molestia muscular y el cuerpo técnico lo cuidará en los próximos entrenamientos para que pueda estar en el superclásico con River, que será este domingo en la Bombonera por la fecha 18 de la LPF.



El defensor, una de las piezas claves del equipo de Hugo Ibarra, sintió un tirón en su pierna derecha pero no en la zona del sóleo, en la que sufrió un desgarro que lo dejó afuera seis partidos.



La idea ahora, tanto del técnico como del cuerpo médico y el mismo futbolista, es "no arriesgar" en los próximos entrenamientos y el sábado "probar" para ver cómo se siente.



Allegados al futbolista le comentaron a Télam que "no quiere perderse de ninguna manera este partido", que será su primer superclásico con hinchas en la Bombonera tras la pandemia.



El marcador central, además, es fundamental ante la eventual modificación del dibujo táctico: Ibarra analiza la idea de poner un 3-5-2. Este jueves, en la práctica de fútbol, se verá si insiste o vuelve a los más tradicionales 4-3-3 o 4-4-2.





El plantel de Boca practicó este miércoles durante 40 minutos en forma abierta para la prensa y ahí se pudo observar que el zaguero se encontraba bien, pero la molestia surgió en la parte final del entrenamiento, cuando estaban realizando un táctico.



La novedad positiva para el técnico fue que Cristian Medina y Juan Ramírez trabajaron con normalidad: ambos venía de lesiones (fascitis plantar en el pie derecho y molestia en la cadera, respectivamente), y no estuvieron el fin de semana pasado en el triunfo 2-1 a Colón en Santa Fe.



Medina era titular antes de su lesión y podría volver; y Ramírez tiene muchas chances de meterse entre los 11 iniciales.



En tanto, el delantero colombiano Sebastián Villa, operado la semana pasada de los meniscos de la rodilla derecha, estuvo por segunda vez en kinesiología en el marco de su proceso de recuperación, que se calcula finalizará en los últimos días de octubre próximo.



Boca realizará la clásica practica de fútbol de los jueves en su estadio, modalidad que empezó a adoptar este cuerpo técnico, y seguramente se verá la idea de un posible equipo de cara al domingo.



Sin embargo, la precaución con Rojo y las variantes que analiza Ibarra impiden diagnosticar si trabajará con la formación definitiva.



Existe la posibilidad de que el técnico ofrezca una conferencia de prensa luego del ensayo, y el viernes se repetirá el encuentro, asado mediante, del plantel con el vicepresidente Juan Román Riquelme, los integrantes de la secretaría de fútbol, y el cuerpo técnico y médico, una "cábala" que surgió en la antesala del partido ante Atlético Tucumán y se reiteró la semana pasada.



Finalmente, en las redes sociales se multiplicaron las quejas de los socios por la exigencia de Boca de haber asistido a seis de los últimos nueve encuentros en la Bombonera para poder acceder a una entrada para el superclásico.



El club se comunicará vía email con los 125 mil socios activos para explicarles el procedimiento, según se indicó.



Boca jugará el superclásico con River el domingo, desde las 17, por la fecha 18 de la LPF y con el arbitraje de Darío Herrera.