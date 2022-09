UE pidió un precio tope al gas ruso y Putin negó usar la energía como "arma" contra Europa Miércoles, 07 de septiembre de 2022 Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que Putin utiliza la energía para "chantajear" a los europeos, el presidente ruso advirtió que cesará el envío de gas si las "obligaciones contractuales" no se cumplen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles a los gobiernos de la UE establecer un tope al precio del gas ruso, así como una "contribución solidaria" a las energéticas europeas para hacer frente a la crisis que enfrenta el bloque por el fuerte aumento de los valores a raíz de la guerra en Ucrania, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, negó utilizar la energía como "arma" contra Occidente pero advirtió que cesará el envío si las "obligaciones contractuales" no se cumplen.



"El objetivo es muy claro: tenemos que cortar los ingresos de Rusia, que Putin usa para financiar su atroz guerra contra Ucrania", señaló Ursula von der Leyen en una comparecencia ante la prensa en Bruselas, en la que expuso los principales puntos de la propuesta que los ministros de Energía de la UE debatirán el viernes.



La presidenta de la Comisión Europea insistió en que Putin utiliza la energía para "chantajear" a los europeos y defendió la "unidad" y "solidaridad" con la que los estados miembro han hecho frente a la situación desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, hace más de seis meses.



Putin, quien habló este miércoles en un foro económico en Vladivostok, negó un rato antes que su país use la energía como "arma" contra Europa, después de que la semana pasada se interrumpiera el suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream.



Los occidentales "dicen que Rusia utiliza la energía como un arma. ¡Otra vez una tontería! ¿Qué arma usamos? Proporcionamos lo que sea necesario según las peticiones hechas" por los países importadores, dijo ante una audiencia de empresarios y políticos asiáticos, reportaron las agencias de noticias AFP y Sputnik.