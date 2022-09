Pep Guardiola palpitó el Superclásico entre Boca - River

Martes, 06 de septiembre de 2022

Tras la contundente victoria del Manchester City por 4-0 frente al Sevilla en condición de visitante por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, Pep Guardiola habló en conferencia de prensa y fue contundente sobre el Boca-River

El DT confesó un deseo que tiene para su futuro: "He estado en Buenos Aires, hace años estuve en un River - Boca en El Monumental. Espero algún día estar en La Bombonera y ver un Superclásico allí, seguro que tarde o temprano podré hacerlo", dijo en diálogo con ESPN.



Luego, le preguntaron si estará atento al partido, que será a las 23 horas para Inglaterra, y Pep dejó entrever que ganas no le faltan: "Veremos, no sé a que hora es o si tenemos partido. Si el horario es bueno, pues sí. Los clásicos de todos los países grandes del mundo siempre es bueno verlos", soltó.







Aquel superclásico que presenció Guardiola, terminó en triunfo para el Millonario, dirigido por Daniel Passarella, 3-1 sobre el Xeneize que era comandado por Ricardo La Volpe.



Gonzalo Higuaín anotó en dos ocasiones ante los ojos de Pep, que luego lo enfrentaría en España. "Recuerdo que, al ver a la gente de River cantar y saltar, Guardiola le dijo a una persona que estaba al lado de él: '¡Qué ambientazo!'", le contó a La Nación Martín Salto, un hincha del Millonario que casualmente estuvo sentado al lado de él.