Misterio en el Uritorco: la experiencia paranormal de Julieta Prandi en Córdoba Martes, 06 de septiembre de 2022 No es la primera vez que el cerro Uritorco, ubicado en Capilla del Monte, es sede de experiencias paranormales. En este sentido, la modelo Julieta Prandi recordó una situación por demás extraña que le tocó vivir en la cumbre cordobesa.

El Uritorco es un destino por demás turístico, ubicado en el Valle de Punilla, asociado a la renovación de energías y avistamiento de Ovnis. Incluso, es sede de la famosa “Fiesta Alienígena” que se celebra cada año en el mes de febrero.





Bajo estas versiones, Julieta Prandi contó en su programa de América TV cómo vivió su ascenso al cerro y posterior avistamiento de luces. La modelo precisó que ocurrió en 2020, previo a la pandemia, cuando ella y tres personas más pasaron la noche en el Uritorco.



“El camino es bastante sinuoso, tenes que ir trepando rocas, no es fácil. Yo era la última en la fila, no se escuchaba nada más que ruidos de la naturaleza. De pronto veníamos caminando y siento pasos atrás mío; yo frenaba, me daba vuelta y nada”, contó Julieta a sus compañeros de panel.



Si bien asegura que nadie de sus compañeros escuchaba estos ruidos particulares, contó que el guía sí le creyó y le reconoció: “están acá”. “Yo bajé del Uritorco distinta”, confesó.



Además, detalló que, dos días después de esta situación, se traslaba hacia una entrevista cuando vio tres luces en el cielo. “Primero apareció un destello blanco y después, fueron dos luces más en el cielo”, finalizó.