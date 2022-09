Nadal cayó ante Tiafoe y el US Open se quedó sin su gran candidato al título Lunes, 05 de septiembre de 2022 El tenista español se despidió del abierto de los Estados Unidos, tras perder en los octavos de final ante el local en cuatro sets (6-4, 4-6, 6-4 y 6-3) después de más de tres horas y medio de juego en el estadio central Arthur Ashe.



El tenista español Rafael Nadal se despidió este lunes del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras perder en los octavos de final ante el estadounidense Francis Tiafoe en cuatro sets por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 después de más de tres horas y medio de juego en el estadio central Arthur Ashe del complejo neoyorquino de Flushing Meadows.



De este modo, la derrota del manacorí, la primera que sufre este año en un torneo de Grand Slam, le impide recuperar el número uno del mundo, ya que para lograrlo necesitaba como mínimo alcanzar la final de este torneo, refirió DPA.



Su compatriota, el murciano Carlos Alcaraz (este lunes por la noche jugaba en octavos con el croata Marin Cilic) y el noruego Casper Ruud (enfrentará este martes en cuartos de este US Open al italiano Matteo Berrettini) se quedaron ahora como los aspirantes a destronar al todavía número uno, el ruso Daniil Medvedev, que en la noche del domingo fue eliminado por el australiano Nicholas Kyrgios..



Nadal, ganador de 22 'Grand Slam', pese a que tuvo un 'break' de ventaja en el cuarto parcial, no logró superar a un rival que estuvo muy efectivo durante todo el encuentro y supo sacarle el jugo a sus mejores opciones.