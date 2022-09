La novia del agresor estaba a metros del lugar donde se perpetró el intento de magnicidio

Lunes, 05 de septiembre de 2022

La imagen de Brenda Elizabeth Uliarte en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta durante la noche del atentado se viralizó a raíz de un video de un teléfono celular que publicó un sitio de noticias

La novia de Fernando Sabag Montiel estaba a metros de la escena en la noche en la que el agresor intentó dispararle en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su presencia quedó registrada en un video que está en manos de los investigadores, según confirmaron fuentes judiciales.



La imagen de Brenda Elizabeth Uliarte en las inmediaciones de la casa de la expresidenta en el barrio de Recoleta durante la noche del jueves pasado se viralizó a raíz de un video de un teléfono celular que publicó el sitio web Nooticia, y aunque apenas se la ve caminar tranquilamente de espaldas, fuentes de la investigación aseguraron que se trata de ella.



Uliarte permanecía detenida a la espera de prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.



La joven de 23 años fue apresada el domingo a la noche, luego de que la investigación determinara que estuvo en el lugar del hecho, en el barrio porteño de Recoleta, junto a Sabag Montiel, en base al análisis de filmaciones y videos registrados en el lugar, informaron a Télam fuentes del caso.



Uliarte aguardaba para prestar declaración ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo en tanto por el momento tiene defensa oficial al igual que su novio.



En tanto, continuaban las tareas para acceder a la información del teléfono celular de Sabag Montiel. La magistrada impuso el secreto de sumario en la causa y horas después concretó la orden para detener a Uliarte, en la estación Palermo del Tren San Martín, donde se la ubicó mediante un seguimiento a su teléfono en tiempo real.



La mujer detenida en la estación del tren había dado el viernes una entrevista en el canal de televisión Telefé donde se presentó como "Ámbar" y se quejó de que habían secuestrado sus pertenencias en el marco de un allanamiento.



En esa entrevista, la joven explicó que trabajaba vendiendo copos de azúcar, que había conocido a Sabag Montiel "hacía poco tiempo", al que calificó de "buena persona", y dijo que nunca pensó que esa noche en la puerta de la casa de la Vicepresidenta "podía hacer algo así".



“La verdad no encuentro explicación, yo no pensé que era una persona así, estoy perpleja como todos ustedes”, aseguró Ambar, quien añadió que la imagen que tenía de Sabag Montiel era de “una persona copada, que hace chistes, amoroso, era buena persona”.



Uliarte ya había tenido, al igual que Sabag Montiel, algunas participaciones en móviles del canal Crónica TV, y horas antes de su detención había realizado un vivo de Instagram en el que hizo algunas declaraciones al menos polémicas: "No hay reconciliación con los corruptos. Basta de corrupción, sea de quien sea, de cualquier bando político. Basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea. Basta de corrupción”.



También, previo a la detención, la joven realizó algunas publicaciones, entre ellas una con un fragmento del discurso del diputado Javier Milei en la sesión del sábado último en la que se repudió el ataque contra Cristina Kirchner.



Uliarte fue detenida en la Estación Palermo del Ferrocarril San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), a pedido de la jueza Capuchetti.



Aparentemente, los investigadores lograron reconstruir con imágenes de cámaras de seguridad que la joven habría compartido buena parte del trayecto hasta la casa de la Vicepresidenta en Juncal y Uruguay con el agresor, situación que contradice lo que ella misma manifestó en el reportaje televisivo en el que afirmó que no veía a Sabag Montiel desde el martes último.



Portavoces judiciales ya habían señalado la sospecha de que el principal acusado por el intento de magnicidio no había actuado solo, en base a los primeros resultados de los análisis de cámaras de seguridad, teoría que es uno de los motivos por los cuales se impuso el secreto de sumario. Además de la joven, se investiga al círculo de amigos de la pareja.



La reconstrucción de imágenes se hizo de manera "secuencial" para recomponer los pasos del imputado antes de acercarse a la Vicepresidenta.



El juzgado analizaba además los llamados entrantes y salientes del teléfono celular Samsung de Sabag Montiel, detenido en el lugar de los hechos tras el intento de homicidio a la Vicepresidenta.



Además se analizaban información obtenida al ingresar a su computadora y la tarjeta SIM y el chip del celular, pese a que no se pudo aún acceder al aparato que sufrió un "bloqueo de fábrica" se cree que mientras era peritado.