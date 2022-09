Brote de Legionella en Tucumán: ya son 6 muertos y 22 los afectados

Lunes, 05 de septiembre de 2022

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, anunció que se decidió "un cambio en el criterio de inclusión" de los pacientes dentro del brote por la bacteria Legionella y por eso, confirmaron ocho nuevos casos.

"Ya conociendo que se trata de una bacteria (Legionella), que no siempre causa neumonía bilateral, estamos incluyendo dentro del criterio de selección a cualquier paciente, personal de salud o familiar cuidador que haya estado en agosto o haya tenido una intervención quirúrgica en agosto en la clínica privada (Luz Médica) y que tenga algún síntoma compatible, como fiebre o algún catarro respiratorio, de distinta gravedad, no necesariamente neumonía bilateral", explicó Medina Ruiz en una conferencia de prensa esta mañana.



Al aplicar este nuevo criterio, se incluyeron dentro del brote ocho personas más: "Uno es paciente, dos son personal de salud y cinco son cuidadores de pacientes que estaban internados", confirmó el ministro de Salud provincial. Todos los contagios ocurrieron en el mismo centro médico privado.



De estos ocho nuevos casos, uno padece comorbilidad severa, ya que sufrió un accidente cerebrovascular y, además, padece neumonía. Es el único paciente en estado grave de los nuevos contagios incluidos en el brote de Legionella.



Asimismo, dos nuevas muertes se confirmaron ayer relacionadas con el brote infecciosos, dos hombres de 64 y 81 años con comorbilidades. Por lo tanto, el ministro de Salud provincial confirmó que, hasta ahora, el brote originado en el centro médico privado de San Miguel de Tucumán causó 6 muertes, 9 personas con seguimiento médico de forma ambulatoria y cuatro pacientes hospitalizados, de los cuales dos están en estado grave, con asistencia respiratoria mecánica. La infección por Legionella "no se transmite de persona a persona y tiene tratamiento con antibióticos", enfatizó el funcionario provincial.



En cuanto a la situación de la Clínica Luz Médica, Medina Ruiz informó que "permanece cerrada, no puede admitir pacientes nuevos ni ambulatorios ni para internación y desde hoy o mañana", y anticipó que un equipo de expertos peritará en los próximos días las instalaciones para rastrear indicios de Legionella en el resto del edificio.



La bacteria Legionella crece y se multiplica en ambientes húmedos, como el sistema de aire acondicionado o las tuberías de un edificio, luego de replicarse en el agua, la bacteria puede dispersarse en forma de gotitas lo suficientemente pequeñas como para que las personas las inhalen y se contagien. Falta determinar si la causa de su proliferación se debió a falta de medidas de higiene en las instalaciones de la Clínica Luz Médica.



Este sábado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que los casos de neumonía bilateral fueron causados por una bacteria llamada Legionella, según lo determinaron los resultados de los estudios hechos en las muestras enviadas desde Tucumán a la Administración nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr.Carlos Malbrán’.



"En cuatro muestras, tres respiratorias y una punción biopsia de uno de los fallecidos, se está aislando en la PCR una bacteria que se llama Legionella y se está tipificando su apellido. La sospecha es que sea un brote de Legionella Pneumophila. Resta avanzar en lo que sería el diagnóstico final", indicó la funcionaria en una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud de Tucumán, donde estuvo acompañada por su par provincial, doctor Luis Medina Ruiz, y por la representante en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jané Llopis.



Según señaló Vizzotti, la transmisión de esta bacteria se produce por vía inhalatoria a través del agua o el aire acondicionado. Y tras la información de los casos, y las investigaciones pertinentes, todo parece apuntar a un solo lugar: la Clínica Luz Médica de San Miguel de Tucumán. Por lo tanto, se cree que esta bacteria podría haber avanzado a través de las instalaciones del centro de salud, especialmente las cañerías y el aire acondicionado.