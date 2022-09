Así funcionan las nubes artificiales, el novedoso proyecto para producir lluvia

Lunes, 05 de septiembre de 2022

El proyecto busca combatir las sequías cada vez más duras que azotan al Medio Oriente.



Por el calentamiento global, algunos países tienen más presente que otros y en caso de Emiratos Árabes existe un tema curioso e interesante que algunos desconocen, se trata de la siembra de nubes artificiales, con 219 operaciones, este país busca combatir las temidas sequías tan populares en el Medio Oriente.



Esta nación ubicada en la nación y ha tenido periodos de tiempo en los que la temperatura llega a sobrepasar los 50° C, situación que no ha mejorado en los últimos veranos. No tienen el menor chance a la lluvia o un clima húmedo, entonces su población termina sufriendo la tenaz problemática de la escasez de agua.



Teniendo presente que Emiratos Árabes Unidos está construido sobre un desierto, se dispuso de un ejército de drones cuyo objetivo era crear nubes artificiales en el firmamento, algo que permitió aligerar el preocupante escenario.



Diluvio artificial



A mediados de 2021, el Centro Nacional de Meteorología (NCM) del país compartió un video en el que se ven carros conduciendo y atravesando un diluvio en la ciudad Ras al Khaimah.



En esta ocasión se trataba de lluvias torrenciales provocadas por las nubes artificiales que fueron ubicadas al norte de la nación. Entonces el servicio tuvo que alertar sobre las precipitaciones poderosas en el resto de los Emiratos Árabes.