El Colegio Nacional fue escenario de la primera Muestra Héroes de la Ciencia

Jueves, 01 de septiembre de 2022

El Ministerio de Educación de Corrientes a través de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Dirección de Planeamiento, realizó ayer la primera Muestra Héroes de la Ciencia, que tuvo por objetivo principal despertar las vocaciones



Con alrededor de 25 expositores de diferentes escuelas capitalinas, el Colegio Nacional fue epicentro el miércoles de un encuentro donde estudiantes correntino se reunieron en grupos para estudiar, investigar y compartir la vida y obra de científicos de renombre mundial, pero también de investigadores locales y regionales.



“En nombre de la ministra de Educación Práxedes López hago llegar su saludos a este equipo de trabajo, ella lamenta no poder acompañarlos pero les desea el mayo de los éxitos”, dijo durante el acto de apertura el director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, quien celebró el hecho de que la coordinación de Ciencia y Tecnología facilite un espacio para que los estudiantes puedan compartir aquello que han investigado sobre determinadas personalidades que contribuyeron a la humanidad a través de su saber.



“Hoy estando aquí sentado, me veía hace 25 o 30 años también aquí sentado y recordaba mi clase de fisicoquímica donde investigábamos y quizás en ese momento no le dábamos la importancia que tenía, pero con el paso de los años pudimos corroborar lo rica que fue nuestra experiencia en el tránsito por las instituciones educativas”, dijo Simonit en tanto agregó: “También los miraba a ustedes y pensaba que quizás dentro de unos años, otros estudiantes se encuentren en este mismo lugar hablando de lo que ustedes aportaron a la humanidad”.



A su turno, el coordinador de Ciencia y Técnica Gustavo Berbere marcó: “Acá (en la muestra), uno vive historia, vive presente pero por sobre todo vive futuro”, y contó que la aspiración de la organización era que esta primera muestra contará al menos con 10 o 12 trabajos, “estamos gratamente sorprendidos porque tenemos alrededor de 25 investigaciones de distintos científicos, pero no son los científicos que conocemos por los libros solamente. La idea de esto era que podamos ver a esas personas como uno más de nosotros y saber que cualquiera de estos científicos investigadores están a la par nuestra aunque ustedes crean que no. Ellos fueron y son seres humanos como nosotros y el objetivo de esta muestra es que los alumnos puedan darse cuenta que esto es así”.



En el mismo sentido el rector Héctor Fabián Hamm resaltó que el objetivo de esta actividad es despertar las vocaciones científicas, “La idea es rescatar la figura de los científicos en todas las áreas, la Física, las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, gente que hizo investigaciones que fueron base de otros trabajos”.