Leandro Paredes seguirá su carrera en Juventus Martes, 30 de agosto de 2022 El director técnico de París Saint Germain (PSG), Christophe Galtier, confirmó que Leandro Paredes no jugará mañana contra Toulouse, ya que tiene un acuerdo para seguir su carrera en Juventus de Italia.



Luego de varias semanas de idas y vueltas, el volante del seleccionado argentino finalmente volverá al fútbol italiano y se reencontrará con Ángel Di María en el club de Turín que justamente compartirá grupo de la Champions League con el PSG.



"Paredes no va a estar en el grupo para el partido de mañana. Llegó a un acuerdo con la Juventus. Su cabeza está en otra parte aunque siga siendo jugador del PSG", dijo Galtier en la habitual conferencia de prensa previa a los partidos de la Ligue 1 francesa.



El acuerdo de Paredes con la Juve es por su contrato y para que el pase sea oficial resta que los clubes arreglen los términos de la transferencia.



PSG compró al exjugador Boca Juniors en enero de 2019 por 40 millones de euros que pagó a Zenit de Rusia. En el equipo parisino, el mediocampista, de 28 años, disputó 117 partidos y convirtió 3 goles.



Leandro Paredes jugó 71 encuentros en la Serie A de Italia entre 2014 y 2017 con tres camisetas distintas: Chievo Verona, Roma y Empoli.



Cómo arrancó Juventus la temporada



La Vecchia Signora tuvo un arranque sin certezas. Aunque no perdió, ganó en la primera fecha (a Sassuolo 3 a 0), pero cosechó dos empates seguidos (con Sampdoria y Roma, 0 a 0 y 1 a 1, respectivamente).



En la tabla de la Serie A de Italia, que por ahora tiene 6 líderes (Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino, y Roma) con 7 unidades cada uno, la Juventus comparte posición con Fiorentina, que también suma 5 puntos.



En estas primeras tres fechas, podríamos decir que tiene al goleador del torneo: Dusan Vlahovic, que tiene tres tantos, junto a Kvaratskhelia del Napoli.



Por la siguiente fecha, la número 4, chocará este miércoles desde las 15:45 con Spezia con la vuelta de Ángel Di María tras la lesión de su debut y contará con la transmisión de ESPN.