Jair Bolsonaro profundizó el conflicto con Chile: ahora criticó el proyecto constitucional que se votará el domingo

Martes, 30 de agosto de 2022

En plena campaña electoral, el presidente brasileño dijo que la Constituyente “va en contra de lo que quiere cualquier país democrático”. Días atrás había acusado a Gabriel Boric de quemar el metro durante las protestas de 2019

El presidente y candidato a la reelección en Brasil, Jair Bolsonaro, ahondó el martes su polémica con Chile al criticar el proyecto de Constitución que votará en plebiscito el país andino el próximo domingo.



El mandatario ultraderechista hizo estas declaraciones dos días después de haber acusado durante un debate televisado al presidente chileno, Gabriel Boric, de estar relacionado con la quema de varias estaciones del Metro de Santiago durante el estallido social en octubre de 2019.





El presidente de Chile convocó al embajador, dijo Bolsonaro, “una forma que tiene de mostrar su descontento conmigo. Exageré o no, no dejé de decir la verdad”, afirmó el mandatario.



En el marco de un evento promovido por el Instituto Nacional de Entidades de Comercio y Servicios (Unecs) en la capital brasileña, Bolsonaro cargó igualmente contra el proyecto de texto constitucional que se votará el domingo en un plebiscito nacional en Chile.

“La Constituyente de Chile va en contra de lo que quiere cualquier país democrático. ¿Ese es su problema? Es su problema, pero el ciudadano allá tenía el apoyo de un tipo aquí en Brasil”, comentó, haciendo referencia indirecta al apoyo que su oponente, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entregó a Boric.



El lunes, el Gobierno chileno citó al embajador brasileño para aclarar los dichos de Bolsonaro sobre los incendios del metro. En círculos diplomáticos, esta medida es considerada una forma de transmitir el profundo descontento de un gobierno con alguna acción de otro país.



“Lula también apoyó al presidente de Chile, el mismo que practicó actos de prender fuego al Metro allá en Chile. ¿Hacia dónde va nuestro Chile?”, dijo el domingo Bolsonaro durante el debate organizado por varios medios de comunicación.



La vocación política de Boric surgió en sus años universitarios, participando en las protestas de 2011 en favor de un sistema de educación superior gratuita, y fue elegido diputado por primera vez en 2014.