Todo listo para el 12º Festival de Invierno del chamamé Lunes, 29 de agosto de 2022 El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, invita a la comunidad correntina a asistir a una nueva edición del Festival de Invierno del Chamamé, que se llevará adelante este viernes 2 y sábado 3 de septiembre, a partir de las 21, en el auditorio Julián Zini, ubicado en la calle Blas Benjamín de la Vega entre la Ex Vía y Lavalle. Para disfrutar de estas dos noches a puro chamamé, se deben retirar las entradas –sin cargo- en las boleterías del Teatro Vera, de lunes a viernes, de 9 a 12, y de 17 a 21.



“Está todo preparado para el Festival de Invierno del Chamamé que este año se realizará en el auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes y reunirá a reconocidos artistas del género con repertorios y formaciones diferentes que prometen sorprender al público”, destacó el presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero.





Esta 12ª edición, es la primera presencial después de la cuarentena y la segunda posterior a la inclusión del Chamamé en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de UNESCO. Cabe señalar además que el festival será televisado y emitido por las redes oficiales del Instituto de Cultura.



Primera noche



Para la primera velada está programada la actuación de Daniel Giménez, un destacado guitarrista de Mburucuyá; la voz de Verónica Vasco, acompañada de José Víctor Piñeiro, guitarra del Trío Tajy y cerrando, la actuación de Sofía Morales, joven talento de San Miguel que tiene una presencia nacional, gracias a su brillante desempeño en el certamen "La Voz Argentina", acompañada por Facundo Ponce.



SOFÍA MORALES Y FACUNDO PONCE



La joven artista Sofía Morales actuará acompañada por Facundo Ponce. Oriunda de San Miguel, lleva adelante una carrera sólida y con proyección nacional. En cada presentación, revive composiciones del cancionero regional y nacional.





Fue ganadora de los Juegos Culturales Correntinos y los certámenes pre Fiesta Nacional del Chamamé 2013 y desde entonces ha mantenido su presencia de manera continua en la fiesta máxima de los chamameceros. Representó a Corrientes en el programa televisivo “La Voz Argentina” en el 2018, llegando hasta las últimas instancias. Compartió escenario junto a reconocidos artistas del país como: Las Hermanas Vera, Mario Bofill, Axel y la Sole Pastorutti.





En el presente año estrenó canciones de su autoría como “De Sangre Ava” y “Para que te quedes” y continúa con la grabación de sus composiciones. Sus últimos trabajos audiovisuales son colaboraciones, como “Esquina de mi Atardecer”, canción que comparte la autoría con el esquínense Adolfo Ramírez, o el clásico Chamamé “Enero” junto al grupo “La Huella Chaqueña”.





Con 26 años, es una artista que aporta la voz de la mujer chamamecera a todos los rincones posibles.





Por su parte, Facundo Ponce es un talentoso guitarrista nacido en San Roque, Corrientes. Hace varios años que se mudó a la capital correntina para estudiar el profesorado de música. En su trayecto musical acompañó a varios artistas chamameceros: Sergio Sosa, Cesar Frette, Los Fuelles Correntinos y hace unos años de manera continua acompaña a Sofía Morales.





DANIEL GIMENEZ



Joven compositor, arreglador y guitarrista de Mburucuyá, que proviene de una familia de músicos. Su destino estaba trazado ya que, en la familia de su madre, su abuelo, don Ismael Luque era violinista y en su familia paterna el abuelo Felipe Giménez, ejecutaba la guitarra. De más está decir que los tíos, por ambos lados son guitarristas y cantantes, algunos radicados en Buenos Aires.



Aprendió a tocar la guitarra a los 5 años con la ayuda de su padre. Es un artista autodidacta e intuitivo. Trasciende como compositor con un amplio dominio en distintos géneros ya que no se limita a la composición de chamamé, sino también de vals, milongas, tangos, sambas, cuecas, tonadas, joropo venezolano, bahion, zamba y Bossa nova.



Tiene grabados dos materiales. Su primer disco se denomina "Apura Guitarra", el que fue editado en el año 2015 y contó con la participación de su hermano. La tercera guitarra que se escucha, también fue grabada por Daniel. El segundo material es "Andando Caminos", que data del año 2020. En este disco participaron: Daniel Giménez, Ismael Giménez y Sergio Cabrera. Esta es una de las formaciones que le seduce, el Trío de Guitarras.



Actualmente se encuentra trabajando en el tercero, que contiene en su mayoría, temas de su autoría y dónde rescata la figura del solista de guitarra. Precisamente por ello, es que se puede considerar a la presentación que brindará en el 12° Festival de Invierno del Chamamé, como un avance de lo que será su próximo material, por consistir en solos de guitarra de temas, de su total autoría. Una presentación estrictamente instrumental.



PIÑEIRO Y VASCO



Y finalizando la propuesta del viernes 2, se presentará Verónica Vasco, acompañada en guitarra y voz por José Víctor Piñeiro. La artista goyana se destaca por cantar Bossa Nova y Jazz.



José Víctor Piñeiro es guitarrista, compositor y profesor superior de música correntino. Se encuentra orientado artísticamente en el campo de la música popular. Desde el 2006 se desempeña profesionalmente en la música y ha integrado grupos de distintos géneros: Chamamé, Folklore, Música Brasilera, Jazz, Rock. Es integrante del trío chamamecero Tajy (proyecto artístico emergente de referencia a nivel regional), con quien ha recorrido diversos escenarios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y grabado 4 álbumes entre otros trabajos, uno de ellos nominado a los Premios Gardel.



Como compositor se desempeña principalmente en música instrumental, componiendo tanto para sus proyectos musicales como también para algunos proyectos vinculados al mundo audiovisual como películas y documentales. En el campo de la canción ha musicalizado poemas de Cacho González Vedoya, Marily Morales Segovia, Rodrigo Galarza.



Sobre el festival



Este festival prosigue y profundiza la idea original que va tanto al rescate de ricas y sutiles coloraturas de nuestra música, como también de nuevas miradas, desde la composición o desde la interpretación que a veces pasan inadvertidas en presentaciones de formatos más festivos. Así, reconocidos artistas del género sorprenderán con repertorios y formaciones diferentes de las que habitualmente se los conoce.



Iniciado en 2010 apuntó, entre otras, a dos cuestiones centrales: visibilizar al chamamé en otra época del año, y mostrar otro chamamé, generado por autores, compositores e intérpretes con improntas diferentes a las acostumbradas, que requieren de un contexto y un espacio físico distinto.



La programación constituye un espacio de experimentación y búsqueda a la cual la organización invita a los artistas para transitar caminos diferentes, fuera de sus conjuntos y de sus repertorios habituales como “solos”, “dúos”, tríos concertados exclusivamente para la ocasión, proponiendo desafíos artísticos y la posibilidad de mostrar artistas, fuera de sus propios conjuntos. De alguna manera se busca resaltar otros perfiles y otros repertorios, muy valiosos que tienen los artistas y que generalmente no aparecen en los conjuntos de los que forman parte.