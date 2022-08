Liga Correntina: se definen las semifinales de la categoría A

Viernes, 26 de agosto de 2022

El domingo 28 de agosto se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Primera División “A” masculino de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) y quedarán definidos los dos finalistas que ganarán el derecho de participar en el Torneo.

El domingo 28 de agosto se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Primera División “A” masculino de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) y quedarán definidos los dos finalistas que ganarán el derecho de participar en el Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) 2022-2023. Ambos encuentros se llevarán a cabo en el estadio del Club Atlético Huracán Corrientes: a las 15 hs. Boca Unidos enfrentará a Lipton; mientras que a las 17 hs. Huracán Corrientes recibirá a Ferroviario.



La terna arbitral para el partido entre Boca Unidos y Lipton estará compuesta por Víctor Vallejos, Gerardo Martínez Sandoval y Nicolás Sosa. Vale recordar que en el partido de ida Lipton venció 1 a 0 a Boca Unidos.







Asimismo, la terna arbitral para el encuentro entre Ferroviario y Huracán Corrientes estará conformada por Leonardo Billanueva, Federico Saucedo y Néstor Frank. En el partido de ida Ferroviario derrotó a Huracán Corrientes por 2 a 1.



Tanto Lipton como Ferroviario intentarán mantener la ventaja para garantizarse las dos plazas para el próximo TRFA. En el caso que ambos equipos queden empatados en la cantidad de goles totales entre los partidos de ida y de vuelta, la definición se realizará con disparos desde el punto penal.



Una vez más se espera que el público siga acompañando al espectáculo deportivo, aportando color, alegría y emociones en un marco de armonía tal como viene sucediendo a lo largo del torneo y sobre todo en la vibrante etapa de definiciones del campeonato donde se vivieron jornadas de asistencia masiva a la cancha.



BOLETERÍAS Y ACCESOS



-Apertura de Boleterías: domingo 28 de agosto desde las 13 hs.



-Apertura de accesos al estadio a las 14 hs.



- Boletería para Lipton y Huracán Ctes: calle aviador Correa Fernández



- Accesos para Lipton y Huracán Ctes: acceso principal calle aviador Correa Fernández.



-Boletería para hinchada de Boca Unidos y Ferroviario: avenida Teniente Ibáñez.



- Acceso las hinchadas de Boca Unidos: avenida Teniente Ibáñez (puerta frente al Banco de Corrientes).



- Acceso hinchada de Ferroviario: avenida Teniente Ibáñez (por el portón principal).



- Acceso para la prensa por el portón principal de la calle aviador Correa.











PRECIO DE LAS ENTRADAS:



- Generales, mujeres y jubilados: $300



- Menores de 12 años acompañados de un adulto: $200







RECOMENDACIONES PARA IR A LA CANCHA:



-Ir con tiempo porque en todos los accesos se realizarán cacheos preventivos.



- Las banderas permitidas deben tener 1,5 mts. como tamaño máximo.



- La prensa no puede ingresar con distintivos de ninguno de los clubes semifinalistas.



- Los públicos de Ferroviario, Lipton, Huracán Ctes. y Boca Unidos no podrán ingresar con distintivos de otros clubes.



- Los menores de 12 años deben estar acompañados por un mayor de edad para ingresar al estadio.



- Se realizarán controles de alcoholemia.



- No podrán ingresar con termos, mates, encendedores y cualquier objeto que pueda ser arrojado.