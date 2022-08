Paso de la Patria: un yate se hundió en el rio Paraná

Viernes, 26 de agosto de 2022

En un video viralizado por redes sociales, se puede observar a la embarcación flotando y sin tripulantes. "Está al frente del arenero, al lado de la cabaña de Don Julián", indicaron en las imágenes difundidas.



Entre tanto, Guillermo Ramírez, un guía de pesca, indicó a un medio provincial, que aparentemente "no ocurrió navegando, ya llevaba un tiempo amarrado".



"Prefectura mando a inspeccionar pero no encontró a los dueños ni nadie en calidad de responsable", agregó.



Cabe resaltar que en la Fiesta Nacional del Dorado, ocurrió un trágico momento, a la altura de la Isla del Cerrito, Chaco, con una lancha que no participaba del evento, pero fue embestida por una barcaza.



Como consecuencia, un hombre murió ahogado y otros dos resultaron con heridas.