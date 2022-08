Lotería: ganó el premio más grande de la historia y no aparece Viernes, 26 de agosto de 2022 Un apostador ganó US$1.340 millones con el Mega Millions pero todavía no reclamó el premio.

Hace un mes un afortunado apostador ganó US$1.340 millones, pero aún no reclamó su fortuna.



La boleta del sorteo del 29 de julio se jugó en una estación de servicio de Illinois, en Estados Unidos.



El premio es el más grande jamás ganado en Illinois y el tercero en el país.



“Para un premio de esta magnitud no es raro que el ganador tarde un poco en reclamarlo”, dijo el director de la Lotería de Illinois, Harold Mays.



Los jugadores de Illinois Mega Millions que se llevan a casa premios mayores a US$250 mil tienen la opción de permanecer en el anonimato, pero Mays especuló que el ganador podría ni siquiera saber que tiene el asombroso boleto.



El ganador puede esperar un año completo para reclamar el dinero, pero solo tiene 60 días a partir de la fecha del sorteo para decidir si quiere que le paguen los US$1.340 millones en el transcurso de 29 años o una suma global de US$780 millones en efectivo.



La estación de servicio que vendió el boleto ganador también tiene derecho a un bono en efectivo de US$ 500 mil.