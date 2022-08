Juegos Culturales: un nuevo selectivo regional se realizó en el Teatro de Goya

Viernes, 26 de agosto de 2022



El Teatro Municipal de Goya fue sede ayer jueves del selectivo de la región 4 de los Juegos Culturales Correntinos.

En esta ocasión, participaron jóvenes y adultos mayores de Esquina, Gobernador Martínez, San Isidro, Pueblo Libertador y de la localidad anfitriona. Los seleccionados participarán de la final provincial a desarrollarse el 15 de septiembre.





Este certamen organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura y, en este caso, en coordinación con la Municipalidad de Goya y apoyo de cada una de las comunas intervinientes, avanza de manera exitosa en esta etapa de zonales. Todo esto rumbo a la definición de la delegación de jóvenes artistas que representará a Corrientes en la instancia nacional de los Juegos Culturales Evita, a llevarse adelante del 24 al 29 de octubre en Mar del Plata, y en el caso de los adultos mayores, del 7 al 11 de noviembre en la ciudad de San Luis.



Del acto de apertura formaron parte el director de Cultura de Goya, Manuel Sampar, el coordinador local Lisandro Stalla y el coordinador provincial de los Juegos Culturales, Hernán Molina, quienes agradecieron a los padres, docentes y funcionarios del área de Cultura de las comunas presentes por promover la participación en este certamen que apunta a visibilizar a los artistas emergentes.



Participaron como jurado: la reconocida bailarina, coreógrafa y profesora de danzas Ana María Trainini en la disciplina de danza; el profesor de artes Nazareno Velázquez en dibujo y pintura; y Mónica Roubineau en cuento y fotografía.



“Estamos entusiasmados por la cantidad de participantes y el nivel artístico que demuestran en cada uno de los selectivos. Celebramos este regreso a la presencialidad de un programa que tiene un fuerte carácter federal, haciendo posible mostrar el talento que hay en distintos puntos de la provincia”, resaltó Hernán Molina, coordinador provincial de los Juegos, quien agradeció a su equipo de trabajo integrado por Sara Spagnolo, Graciela Fernández y Miguel Mesa.



Selectivo



Un jurado de especialistas en cada una de las disciplinas tuvo la difícil tarea de evaluar la actuación de los participantes y resolver quiénes pasan a la final provincial.



De acuerdo a la disciplina, los elegidos fueron:



Canto solista: María Paz Arnica en Sub 15 (Goya); Clara de Oña en Sub 18 (Goya); y Adolfo Sotelo en adulto mayor (Goya).



Danza: Joaquín Ezequiel Brest y Naiara Anabella Espíndola en Sub 15 (Goya); Brisa Candela Aylen Córdoba Gómez y Juan David Aguirre en Sub 18 (Goya); Vicente Alderete y Euladia Villanueva en adultos mayores (Gobernador Martínez); y Alexis Alberto Almúa (Goya).







Pintura: Angelina Sánchez en Sub 15 (Goya); Laura Iliana Retamar en Sub 18 (Goya); y Rosa Nilda Turiot en adulto mayor (Goya).



Fotografía: Tomas Nahuel Núñez en Sub 18 (Goya).



Cuento: Arquímedes Heraclio Tognola en adultos mayores (Esquina).



Poesía: Elizabeth Beatriz Almúa en Sub 15 (Goya).



Teatro individual: Cecilia López en categoría única (Goya)



Teatro grupal: Romina Eliana Mota, Florencia Anahí Cerdán y Celeste Daniela Acuña en categoría única (Goya)



Freestyle: Matías Brian Obregón en Sub 18 (Goya)



Instancia final



La final provincial de los Juegos Culturales Correntinos 2022 será a mediados de septiembre. Quienes resulten ganadores en cada disciplina y categoría formarán parte de la delegación que representará a Corrientes en la instancia nacional a celebrarse en octubre en Mar del Plata, y los adultos mayores que integrarán el grupo que participará en noviembre del encuentro nacional, a desarrollarse en la ciudad de San Luis.



Cabe recordar que los Juegos Culturales Correntinos se realizan desde hace 17 años, constituyéndose en una de las actividades más federales del Instituto de Cultura. Este año con la participación de 36 municipios.