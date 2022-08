PICHETTO ELOGIÓ LA GESTIÓN DE VALDÉS Y ADELANTÓ QUE SI HAY PASO ÉL SERÁ CANDIDATO

Jueves, 25 de agosto de 2022

Ambas figuras de la politica nacional de amplia trayectoria fueron recibidos por referentes de distintas fuerzas locales. En su mensaje Miguel Angel Pichetto reconoció "en la figura del gobernador un gran dirigente con mucho futuro y compromiso.

"La frase del Presidente me parece desafortunada y poco comprensible al hacer la comparación o recordatorio de la muerte del Fiscal Nisman que está siendo investigada precisamente por homicidio y trasladar a la situación del Fiscal que pide una pena para Cristina Fernandez.No puedo contestar con precision lo que paso en Santa Cruz porque esta en trámite el proceso judicial asi que vamos a esperar la respuesta de las defensas y la resolución que tome el tribunal al respecto",dijo.



Para Miguel Pichetto las dificultades de la economia nacional,la falta de dolares que el ministro de Economía está tratando de revertir sin dudas que muestra que el Gobierno está en dificultades, "tiene Embajadores que dicen cosas sin sentido en el Exterior,"citó como ejemplo.



Consultado sobre cómo se haría el paso de los planes al trabajo ,Pichetto dijo que "no es por donde dicen ahora porque es obsoleto,eso no va,no sirve.Eso va a fracasar", sentenció.



"Lógicamente hay que contemplar la realidad de los sectores que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo pero se debe hacer posible el mundo del trabajo. Pertenezco a una Argentina de un 3% de desocupación en el '70 cuando los obreros pedian ganancias en las empresas,esa es la Argentina que debemos recuperar porque tenemos una potencialidad en las industrias",asegura Pichetto.



En contacto con la Prensa Pichetto dijo que "el concepto de pobrismo no es despectivo sino que hay algunos que se aprovechan de los pobres y eso hay que desarmar para ir a un mundo del trabajo,recuperar la dignidad del trabajo.Si hay Primarias seré candidato"; adelantó.