PICHETTO EN CORRIENTES: “LA SOLUCIÓN NO ES DAR PLANES, TENEMOS QUE RECUPERAR LA MENTALIDAD DEL TRABAJO Y PRODUCCIÓN” Jueves, 25 de agosto de 2022 En la Sociedad Española Pichetto dio una conferencia hablando de los principales temas de la agenda nacional. Miguel Angle Pichetto, participó de un acto realizado en la Sociedad Española en la capital correntina.



El referente del peronismo republicano al nivel nacional, que estuvo con el gobernador Gustavo Valdés en horas del mediodía, visitó el interior de Corrientes en horas de la mañana, más precisamente la localidad de Santa Rosa, dio un una conferencia sede capitalina expresando el apoyo y la convocatoria por la visita de su persona.



Luego de la presentación del acto, Miguel Angel Pichetto, expresó que: “Los argentinos queremos estar exentos de impuestos, este es el modelo que queremos instaurar en el país desde Juntos por el Cambio y la alianza con el peronismo”.



Siguiendo con el discurso en la sede de la Sociedad Española en la capital correntina: “El kirchnerismo está terminado en el país, es un ciclo terminado”. Seguido de eso agregó, “la solución no es dar planes, tenemos que recuperar el trabajo y la mentalidad de producción”, expresó Pichetto.



Además, “Argentina va a ser una de las países más importantes de latinoamérica en materia de minería”.



“El capitalismo no es una mala palabra”, exclamó Pichetto, en clara alusión a la políticas llevadas a cabo por el actual Gobierno Nacional, “hay que abrirse a los mercados”, sostuvo.